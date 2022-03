Ônibus com 48 passageiros tomba na BR-153 e deixa ao menos 10 feridos, em Goiás

Na noite desta terça-feira (8), um ônibus que transportava cerca de 48 passageiros tombou na BR-153, km 107, no município de Estrela do Norte, na região norte de Goiás. Ao menos 10 pessoas ficaram feridas.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus saiu de Goiânia com destino a Pinheiros, no Maranhão. Levantamentos preliminares apontam uma possível pane mecânica no veículo, conforme foi informado pelo motorista.

Equipes de resgate do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas para socorrer os passageiros feridos e os encaminharam para unidades de saúde de Porangatu, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros do local do acidente.

O motorista do ônibus foi submetido ao teste de bafômetro e o resultado apontou que ele não estava alcoolizado. O trânsito no local foi controlado pela Polícia Rodoviária Federal.

Veja o vídeo gravado momentos após o acidente:

Como não tiveram as identidades reveladas, a equipe do Dia Online não conseguiu informações sobre o atual estado de saúde das vítimas.

Além do acidente com ônibus na BR-153, PRF divulga outras ocorrências nas rodovias federais goianas

De acordo com balanço rodoviário divulgado pela PRF na manhã desta quarta-feira (9), nas últimas 24 horas foram registrados três acidentes que deixaram 15 pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Os dados ainda apontam que foram feitas 842 autuações de infrações de trânsito, sendo que 77 foram flagrantes de motoristas ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 21 motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 102 condutores foram flagrados utilizando celular na direção.

Os policiais fiscalizaram 2.010 veículos e 1.504 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Duas pessoas foram detidas por crimes diversos.