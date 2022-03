Aposentado chamado de “Terror do INSS” recebe homenagem do governo federal

Após viralizar na internet com um bolo temático escrito “Terror do INSS”, o aposentado Andrelino Vieira da Silva, de 121 anos, recebeu uma homenagem do governo federal nesta semana. Ele ganhou uma placa com uma mensagem parabenizando-o.

Na mensagem, o ministro do Trabalho e Previdência, Onyx Lorenzoni, e o presidente do INSS, José Carlos Oliveira, falam que o idoso ultrapassa até mesmo a própria existência do INSS e que ele é uma benção para o órgão.

“É um grande orgulho ter o senhor como beneficiário do INSS. São 121 anos de uma história que ultrapassa a própria existência da Previdência Social do Brasil e merece ser celebrada. Essa homenagem é um sinal do nosso carinho, respeito e admiração”, diz a mensagem.

Por causa da pandemia de Covid-19, toda a homenagem foi feita à distância. A placa de metal foi enviada para o aposentado e um vídeo encaminhado para uma das netas dele. Além disso, o INSS também resolveu não levar o idoso à sede do instituto para receber a homenagem para garantir a segurança de sua saúde.

Celebração do aniversário do aposentado chamado de “Terror do INSS”

Seu Andrelino Vieira é morador de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital, e nasceu em fevereiro de 1901. Ele já foi casado e teve sete filhos, mas apenas cinco ainda estão vivos. Além disso, ele ainda tem 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Em fevereiro deste ano, a história do idoso viralizou depois que ele ganhou um bolo da neta com o tema “terror do INSS”. A ideia foi executada por uma das netas dele, depois que um amigo deu a sugestão. Tudo foi feito em casa, pois à época, todos da família testaram positivo para Covid-19.

Apesar da idade avançada, a neta Janaína Lemes afirma que ele está lúcido, saudável e faz as próprias coisas. Ele mora no mesmo quintal com outros familiares, porém em um barracão sozinho.