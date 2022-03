Feira de Arte Goiás (FARGO) terá R$ 20 mil em premiações

Considerada a maior feira de negócios em arte do Centro-Oeste, a Feira de Arte Goiás (FARGO) chega à sua quarta edição em 2022. E neste ano, tem novidade: o Prêmio Estímulo FARGO. Assim, serão 20 premiações no valor de R$ 1 mil cada, a título de colaboração com a produção do trabalho ou conjunto de trabalhos a serem expostos na feira.

O Prêmio Estímulo FARGO acontecerá a cada edição, sendo a primeira vez em 2022. Dessa maneira, será destinado a 20 artistas goianos ou que sejam residentes há pelo menos 2 anos no estado de Goiás. O júri que selecionará os contemplados no prêmio será composto pelos artistas Sandro Tôrres, Edney Antunes e Paulo Henrique Silva.

As inscrições para a Feira de Arte Goiás 2022 já estão abertas e vão até o dia 3 de abril. Dessa forma a idade mínima para participar é 16 anos. O candidato ainda deverá preencher o formulário de inscrição simplificado presente no edital. A FARGO é realizada por Sandro Tôrres e Wanessa Cruz.

Sobre a FARGO

A FARGO já realizou três edições (duas presenciais e uma virtual). A Feira de Arte Goiás visa fomentar a produção artística contemporânea de artistas atuantes em Goiás. Além disso, que tenham em sua produção “a ambição experimental com a arte, a partir da inovação em técnicas, suportes e linguagens”.