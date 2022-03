Filme que concorre ao Oscar estreia no Cine Cultura

A dramédia do Butão, A Felicidade das Pequenas Coisas, é uma das estreias desta quinta-feira (10/3) na programação do Cine Cultura, em Goiânia. Assim, o longa-metragem, do diretor Pawo Choyning Dorji, é uma das promessas que concorre ao Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2022. Além disso, outra novidade da semana é a produção brasileira Deserto Particular, dirigida por Aly Muritiba.

Ainda seguem em cartaz no Cine Cultura, no Centro de Goiânia, o filme sul-coreano A Mulher que Fugiu, de Hong Sang-soo. Ademais, o filme de amor Undine, do alemão Christian Petzold.

Com direito a paisagens inacreditáveis, o roteiro de A Felicidade das Pequenas Coisas traz um jovem professor butanês, chamado Ugyen. Ele foge de suas obrigações enquanto planeja ir para a Austrália no intuito de se tornar cantor. Mas seus planos são frustrados quando seus superiores o enviaram à escola mais remota do mundo. Ela fica em uma aldeia glacial do Himalaia chamada Lunana, para completar seu serviço.

Já no longa-metragem brasileiro o destaque é para Daniel, um policial exemplar. Porém, por um deslize, acaba cometendo um erro que coloca sua carreira em risco. Por causa disso, ele parte em uma jornada à procura de Sara, a mulher com quem ele se relaciona virtualmente e por quem está apaixonado. Este encontro o transformará inteiramente e mudará o seu próprio destino.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O cinema tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro e é exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acompanhar as sessões.

Confira a programação do Cine Cultura, em Goiânia, de 10 a 16/3

15h – A Mulher que Fugiu, de Hong Sang-soo (10 Anos)

16h30 – Undine, de Christian Petzold (14 Anos)

18h20 – A Felicidade das Pequenas Coisas, do diretor Pawo Choyning Dorji (10 anos)

20h30 – Deserto Particular, de Aly Muritiba (14 anos)