Goiás realiza 3ª edição do mutirão de serviços no próximo fim de semana

No próximo fim de semana, nos dias 12 e 13 de março, o Governo de Goiás realiza a 3ª edição do mutirão de serviços gratuitos à população. O evento será realizado na região Sudoeste de Goiânia, na divisa com o município de Aparecida e espera atender 100 mil pessoas.

Vários órgãos e repartições públicas participarão da ação, como a Goiás Fomento, Vapt Vupt, Secretaria da Educação, Organização das Voluntárias de Goiás (OVG), Departamento Estadual de Trânsito (Detran-GO) e outros. O atendimento será feito no sábado (12), das 8h às 16h, e no domingo (13), das 8h às 12h.

Os visitantes do evento ainda poderão participar de ações de educação ambiental e levar para casa mudas de árvores nativas do Cerrado, distribuídas gratuitamente.

Serviços oferecidos no 3º Mutirão do Governo de Goiás

A Secretaria da Retomara estará presente no evento e, por meio do Programa Mais Empregos, deve auxiliar à população na colocação no mercado de trabalho. Também serão oferecidos cursos gratuitos de capacitação e qualificação; acesso a linhas de crédito e renegociação de dívidas.

O Vapt Vupt também estará oferecendo serviços como emissão de 1ª e 2ª via do Cadastro de Pessoa Física (CPF), acesso a boletos do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo), e atendimentos do Departamento de Trânsito (Detran), como impressão do IPVA e consulta de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

A população poderá ainda ter acesso aos serviços da Companhia de Saneamento de Goiás S/A (Saneago) para resolver questões como revisão de cadastro, emissão de 2ª via ou contestação do valor da fatura, solicitação de ligação de água e esgoto, negociação de débitos e outros serviços.

A equipe da Secretaria da Educação (Seduc) estará no local para auxiliar a população sobre dúvidas de matrículas, Educação de Jovens e Adultos (EJA), Educação de Jovens e Adultos a Distância (EJATec), escolas de tempo integral e educação especial. Será possível ainda emitir 2ª via de histórico escolar e diploma. Também serão entregues os cartões do programa Bolsa Estudo, que disponibiliza R$ 100 por mês para alunos do Ensino Médio da rede estadual.

A OVG também participará da ação realizando cadastro e entregando andadores, bengalas, kits de fraldas descartáveis geriátrica e infantil, leites especiais, cadeiras de rodas padrão e higiênica, muletas, colchões e enxovais para gestantes e mães de bebês com até um mês de vida.