Governo de Goiás lança editais para melhorias no Caminho de Cora

O Caminho de Cora Coralina, trilha de 300 km que liga Corumbá à cidade de Goiás, terá intervenções realizadas em alguns pontos estratégicos, que serão realizadas por meio de editais de licitação abertos pelo Governo de Goiás. Assim, serão investidos R$ 1,1 milhão, a partir de abril, na construção de pontos de apoio. Além disso, serão realizadas obras no Parque Estadual da Serra de Jaraguá e na ponte de Corumbá de Goiás.

As licitações preveem a compra de 80 bancos de concreto armado, com assento e encosto em madeira para os pontos de descanso da trilha. Os equipamentos serão distribuídos em todos os municípios que integram o trajeto.

A segunda licitação que beneficia o Caminho de Cora Coralina é para a realização de obras e serviços de construção de pontos de apoio no percurso. Ademais, de obras de arte e frame – quadro em estrutura metálica utilizado como atrativo turístico “instagramável”.

O trajeto terá editais do Governo de Goiás para intervenções na sede administrativa do Parque Estadual da Serra de Jaraguá. Também para a instalação de um frame no local e construção de uma nova ponte no início da trilha, em Corumbá de Goiás. E, ainda, para construção de um ponto de apoio no Distrito de São Benedito, em Itaberaí.

Caminho de Cora Coralina

O Caminho de Cora Coralina liga Corumbá à cidade de Goiás. Todavia, é composto por oito municípios e oito povoados, reunindo história, cultura, poesia, natureza e aventura. Além das cidades históricas, também fazem parte do percurso os parques estaduais da Serra dos Pireneus, da Serra de Jaraguá e da Serra Dourada.

Ao longo do trecho, há locais para caminhadas em trilhas, cavalgadas, bem como cicloturismo, arvorismo, rapel, escalada, tirolesa e boia-cross, em meio à paisagem única do Cerrado. Há ainda serras, nascentes, cachoeiras, quedas d’água e corredeiras, além de rios e córregos. O passeio oferece vivências na natureza, incentiva a melhoria da infraestrutura e a sinalização das unidades de conservação, promovendo o turismo aliado à preservação do meio ambiente.