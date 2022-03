Henrique Meirelles reafirma pré-candidatura em reunião com PSD Jovem, em Goiânia

Nesta sexta-feira (11/3) o ex-ministro Henrique Meirelles deve participar de uma reunião do PSD Jovem, em Goiânia, para reafirmar a sua pré-candidatura ao Senado federal. Este será o primeiro evento do partido, no Estado de Goiás, em 2022.

A reunião está marcada para ter início as 10h da manhã e deve acontecer no Espaço Bella Eventos, localizado no Setor Marista. Devem participar do encontro, diversas lideranças jovens de todo Estado. A intenção é fazer deste momento uma troca de ideias e boas práticas políticas.

PSD Jovem

O PSD Jovem é um dos programas oferecidos pelo Partido Social Democrático, que visa inserir jovens na política brasileira. Dentre os lemas desta vertente estão o respeito ao livre pensamento e manifestação, bem como a defesa de um estado laico que respeite as crenças religiosas da população.

De acordo com o próprio PSD Jovem, o objetivo é a revitalização da política e econômica do Brasil a partir da visão juvenil e da elaboração de políticas publicas voltadas para a juventude, respeitando as diferenças sociais, de gênero e regionais. Os participantes do programa acreditam que atingir o objetivo é possível através do debate e colocando a cidadania em prática.

Ainda de acordo com seus integrantes, os princípios que regem as ações e atuação do PSD Jovem são:

Qualificação técnica e a formação política dos dos representantes e jovens brasileiros;

Transformação do debate macro com atuação regional nos estados e municípios;

Construção da juventude a partir de projetos que visam a transformação local, defesa dos direitos e a construção de um futuro;

Busca pela transparência do poder público, usando a juventude como uma ponte entre os cidadãos e as autoridades públicas;

Voto consciente e responsável como instrumento central para transformar a realidade política do Brasil;

Aproximação com o movimento estudantil, um espaço importantíssimo, mas tradicionalmente dominado pelo extremismo ideológico.