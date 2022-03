Menino que caiu de brinquedo inflável passa por cirurgia em hospital de Anápolis

Na manhã desta quinta-feira (10/3) o menino de 4 anos que ficou em estado grave após cair de um brinquedo inflável, em Rio Verde, passou um uma cirurgia no crânio. O procedimento cirúrgico foi feito no hospital de Anápolis, a 55 km de Goiânia, onde a criança está internada. De acordo com a família, o caso é delicado e o estado de saúde da vítima ainda é considerado grave.

Ainda conforme informações divulgadas pelos familiares, o procedimento cirúrgico trata-se de uma operação delicada e demorada, devido as circunstâncias do caso. O acidente aconteceu nesta terça feira (8) e as apurações preliminares apontaram que o menino caiu de um brinquedo conhecido como “tobogã”, que estava instalado na praça de Rio Verde devido a uma feira livre que acontecia no local.

A queda aconteceu no momento em que a vítima subia a escada do brinquedo inflável, se desequilibrou e caiu no chão. O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência e, ao chegarem ao local para prestar os primeiros socorros, encontraram a criança sangrando.

Prefeitura de Rio Verde se manifesta sobre o caso

Segundo as equipes de socorro, o menino foi diagnosticado com traumatismo craniano, sendo encaminhado para a unidade de saúde do município e, posteriormente, transferido para um hospital particular em Anápolis. A Prefeitura Municipal de Rio Verde informou que a responsabilidade por parte dos brinquedos é de uma empresa que possui alvará de funcionamento e que, esta mesma empresa, também é a responsável pelos riscos envolvendo a atividade.

Até a ultima atualização desta reportagem, um novo boletim médico com o estado de saúde no menino, após o procedimento cirúrgico, ainda não havia sido divulgado. O Dia Online não conseguiu informações sobre o responsável pelo brinquedo inflável que o menino caiu para solicitar um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestações.