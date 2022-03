Governo de Goiás recomenda a liberação do uso de máscaras em locais abertos

O Governo de Goiás publicou nesta quinta-feira (10/3), por meio da Secretaria de Estado da Saúde (SES), uma nota que recomenda a liberação do uso de máscaras em locais abertos e sem aglomerações. Assim, a medida será válida para municípios que tenham a cobertura vacinal contra a Covid-19 maior ou igual a 75% na população de 5 anos e mais. Porém, cada cidade deverá definir se irá aderir ou não à recomendação.

A nota do Governo de Goiás com a liberação de uso de máscaras em locais abertos estabelece algumas regras. Dessa maneira, a SES recomenda o uso de máscaras para pessoas imunodeprimidas, bem como com comorbidades de alto risco. Além disso, para pessoas não vacinadas e com sintomas de síndrome gripal, mesmo em locais abertos e sem aglomeração.

A nota da ainda recomenda a permanência do uso de máscaras em ambientes coletivos fechados, como, por exemplo, transporte público. Ademais, em aeroportos, rodoviárias, escolas, e em ambientes abertos com aglomeração. As recomendações poderão ser modificadas, de acordo com o cenário epidemiológico.

Em Goiânia, por exemplo, 83,7% da população vacinável acima de 5 anos já recebeu a 1ª dose. Quanto à segunda dose ou dose única, 75,3% da população já foi imunizada.

Atualmente, há 148 municípios com cobertura dentro do preconizado pela recomendação. Portanto, esse é um número dinâmico, que pode ser atualizado diariamente.

Destaca-se ainda que para a manutenção segura e evolução positiva desse quadro, é fundamental que os pais levem seus filhos para se vacinarem, visto que a cobertura vacinal desse público está na faixa de 32,02%. A elevação desses números vai contribuir para que todos os municípios atinjam o mínimo necessário de 75% de cobertura vacinal.

Recomendação

“Em se tratando de pandemia, a cautela e a prudência sempre têm o seu lugar. Por isso mesmo estabelecemos critérios mínimos, e o principal deles é a cobertura vacinal de 75%”, explica o secretário estadual da Saúde, Ismael Alexandrino, destacando que as evidências e os estudos mostram que há segurança quando se alcança esse nível de população vacinada.

O secretário ainda orienta que se, por algum motivo, o município não atingir a cobertura mínima, é importante que desenvolva medidas para alcançar tais índices, com ações de logística e campanhas, por exemplo. “Nós não consideramos seguro, abaixo disso, fazer a liberação”, alerta Ismael.