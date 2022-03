Reajuste de 18% faz motoristas enfrentarem filas para abastecer, em Goiânia

Com o reajuste do gás, diesel e gasolina anunciado pela Petrobras durante esta semana, e previsto para serem comercializados com novos valores já nesta sexta-feira (11/3), muitos motoristas aproveitaram os últimos minutos antes da mudança de preços na bomba de combustível para encher o tanque.

Diversos condutores fizeram uma verdadeira peregrinação em busca de um posto onde o combustível estivesse com um preço mais acessível e, quando encontravam, tiveram que enfrentas filas enormes. O Procon Goiânia vem fiscalizando os estabelecimentos que distribuem o insumo e analisando se o reajuste está dentro dos 18% anunciados para Goiás.

Basta andar pelas ruas de Goiânia para encontrar o litro da gasolina sendo vendido a quase R$ 8. Os preços dos disel e do gás de cozinha também sofreram reajuste, correspondendo a 24% e 16% de aumento, respectivamente. Como formas de protesto, diversos internautas tem ido às redes sociais para manifestar a sua indignação através de textos e memes.

Veja abaixo:

Foto: Reprodução

Senado visa a criação do vale gasolina

Diante do aumento dos combustíveis anunciado nesta quinta-feira (10/11) pela Petrobras, o Senado federal aprovou um projeto de lei, de Nº 1.472, que visa ciar um tipo de fundo de compensação com a intenção de evitar novas altas nos preços da gasolina para os consumidores finais.

O texto garante também que seja feito um repasse temporário, com valor entre R$ 100 e R$ 300 reais, para auxiliar motoristas, motociclistas e pilotos de pequenas embarcações a custearem o combustível. O subsídio esta previsto para ser pago em parcelas mensais aos beneficiários do programa Auxilio Brasil e é limitado a R$ 3 bilhões.

O projeto foi aprovado com 61 votos a favor e oito contra, seguindo agora para a Câmara dos Deputados. Levando em consideração que estamos em ano eleitoral, no último mês de fevereiro, o Governo Federal já havia consultado o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) se as medidas tomadas para reduzir o preço dos combustíveis ferem a lei eleitoral.

O senador Eduardo Gomes (MDB-TO), líder do governo no Congresso, informou que as equipes técnicas do governo também analisam a questão.