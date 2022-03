Trecho da BR-452, em Bom Jesus, é totalmente interditado após acidente

No início da tarde desta sexta-feira (11/3) um acidente envolvendo duas carretas deixou a BR-452 totalmente interditada no município de Bom Jesus de Goiás. A colisão aconteceu na altura da ponte do ribeirão de que leva o mesmo nome do município. De acordo com as informações preliminares, os veículos envolvidos estavam carregados com soja e fertilizantes e, com a colisão frontal, pegaram fogo.

Ainda não há informações sobre as vítimas do acidente, tais como nome, idade e estado de saúde. Apesar do incêndio já ter sido controlado, com o auxílio de proprietários rurais e populares, ainda não há previsão de quando acontecerá o desbloqueio da pista. O fluxo no local está sendo controlado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O Dia Online aguarda a divulgação de novas informações para atualizar a notícia.

Motorista morre após colidir veículo contra caminhão quebrado, em Hidrolândia

No fim da tarde desta quinta-feira (10/3) um homem de aproximadamente 33 anos morreu pós bater o carro que dirigia na traseira de um caminhão que estava parado, no acostamento, devido a uma pane. O acidente aconteceu na BR-153, km 527, no município de Hidrolândia, região Metropolitana de Goiânia.

No momento em que o veículo de passeio colidiu contra a traseira do caminhão baú, que estava quebrado, ambos os veículos seguiam na via sentido Aparecida de Goiânia a Hidrolândia. As apurações iniciais feitas e divulgadas pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) apontaram que a sinalização informando a existência de um caminhão em pane estava inadequada. Com o impacto da colisão, o condutor do carro não resistiu aos ferimentos e foi a óbito no local.

Ainda de acordo com informações divulgadas pelo Boletim Rodoviário da PRF, nas últimas 24 horas, foram registrados dois acidentes que deixaram duas pessoas feridas e uma morte nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.