Criança é resgatada após ficar com a cabeça presa em grade de sacada, em Caldas Novas

Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada, no início da noite desta sexta-feira (11), para resgatar uma menina de 11 anos que ficou com a cabeça presa na grade da sacada de um apartamento. O caso aconteceu em Caldas Novas, na região Sul de Goiás.

Informações apontam que a menina estava no apartamento em que a família se hospedou na cidade turística. Quando chegaram no local os bombeiros encontraram a menina com a cabeça presa entre as grades.

A corporação precisou fazer o uso do desencarcerador para afastar as grandes e liberar a criança. Foram cerca de dez minutos de trabalho. Apesar do susto, a menina não se feriu e a família dispensou atendimento hospitalar.

Em outro caso, motorista morre após bater de frente com caminhão, em Bonfinópolis

Um motorista, que não foi identificado, morreu após bater frontalmente contra um caminhão que transportava combustível na GO-010, na zona rural de Bonfinópolis. O acidente aconteceu na madrugada deste sábado (12).

A suspeita é que o motorista teria dormido ao volante e invadido a pista contrária, causando a batida. Os bombeiros foram acionados por volta de 3h15 da madrugada para atender a ocorrência.

Quando os militares chegaram no local, encontraram a vítima já sem vida dentro do carro. A morte foi constatada por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Como o corpo ficou preso às ferragens, os bombeiros precisaram usar técnicas de desencarceramento para retirá-lo. Posteriormente, ele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) para identificação e liberação para família.

O condutor do caminhão afirmou que o homem invadiu a pista contrária e ele tentou desviar passando pelo acostamento, mas não conseguiu evitar a batida. Ele não teve ferimentos.

Imagens registradas pelos bombeiros mostram a parte frontal do carro totalmente destruída.