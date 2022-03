Decreto: uso de máscara deixa de ser obrigatório em Anápolis

A Prefeitura de Anápolis publicou neste sábado (12/3) um decreto que torna opcional o uso de máscara em ambientes abertos e fechados na cidade. A decisão foi tomada por causa da ampla cobertura vacinal e queda nas taxas de mortalidade e novos casos de Covid-19.

De acordo com o documento, é facultativo o uso de máscaras faciais para acesso e permanência de pessoas nas dependências dos estabelecimentos industriais, comerciais e de prestação de serviços, bem como nas unidades e órgãos públicos e demais locais, ambientes e veículos de uso público restrito ou controlado.

Entretanto, continua sendo obrigatório o uso de máscara em ambientes de serviços assistenciais de saúde, por funcionários, profissionais, usuários, visitantes e demais pessoas que estejam no ambiente, respeitando das definições e normativas do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O uso ainda é recomendado para pessoas com comorbidades ou que não tenham se imunizado.

Uso de máscara em Anápolis

No último dia 15 de fevereiro o município já tinha desobrigado o uso de máscaras em locais abertos na cidade. A decisão foi tomada depois que mais de 80% da população apta a se vacinar já tinha tomado pelo menos duas doses da vacina contra a covid-19.

Agora, com 90% da população imunizada com a primeira dose e 75% com a segunda dose, o prefeito Roberto Naves (PP) decidiu desobrigar o uso de máscaras. A decisão é respaldada por nota técnica da Secretaria Municipal de Saúde, publicada no Diário Oficial do Município.

Em suas redes sociais, Naves divulgou um vídeo falando sobre o novo decreto. Assista:

Goiás

Na última quinta-feira (10), a Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) publicou uma nota técnica que flexibiliza o uso de máscara de proteção em ambientes abertos.

A recomendação é válida para os municípios que já alcançaram a cobertura vacinal contra Covid-19 igual ou acima de 75% da população com mais de 5 anos, com o esquema primário vacinal completo (segunda dose ou única).

A recomendação é que pessoas imunossuprimidas, com comorbidades de alto risco, pessoas não vacinadas e com sintomas de síndrome gripal, continuem usando a máscara mesmo em locais abertos e sem aglomeração.