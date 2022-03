Jovem é encontrada morta com sinais de violência em quarto de hotel, em Edealina

Uma jovem de 25 anos, identificada como Diana Souza de Urzêda, foi encontrada morta com sinais de violência dentro de um quarto de hotel em Edealina, na região Sudoeste de Goiás. O caso aconteceu na última quinta-feira (10).

O corpo foi encontrado enquanto a polícia procurava um suspeito de furto no estabelecimento. Ao entrar em um dos quartos, os militares se depararam com o corpo da mulher que apresentava diversos sinais de morte violenta.

Posteriormente, o suspeito foi encontrado na cidade de Edéia, a cerca de 30 quilômetros de Edealina. Ele confessou a prática do feminicídio e foi e levado para a Casa de Prisão Provisória de Edeia.

Nas redes sociais, a Prefeitura de Edealina, onde a jovem foi encontrada morta, lamentou o falecimento. “Foi com Pesar que recebemos a notícia do falecimento da Diana Urzêda. Aos familiares e amigos, nossas condolências, e que Deus possa confortá-los nesse momento de dor.”

Em outro caso, jovem se torna ré por matar namorado a facadas, em Goiânia

Uma jovem de 25 anos se tornou ré por matar o namorada a facadas durante uma briga, em Goiânia. Investigações apontam que o casal tinha relacionamento conturbado.

O caso aconteceu no último dia 27 de fevereiro, quando os dois estavam bebendo. No dia do crime, a jovem teria atingido o namorado com uma facada no tórax. Ele não resistiu e morreu ainda no local.

A defesa da jovem afirmou que ela agiu em legítima defesa e o Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) reconheceu o fato e decretou a liberdade dela na sexta-feira (11).

Em nota, a defesa disse que a “situação vai ser esclarecida e a defesa espera que a excludente de ilicitude, ou seja, a legítima defesa seja reconhecida.”