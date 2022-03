Romaria 2022 do Divino Pai Eterno poderá ser feita de forma presencial, em Trindade

Após dois anos sendo realizada de forma online devido a pandemia de Covid-19, a Romaria 2022 do Divino Pai Eterno poderá voltar a ser realizada de forma presencial, em Trindade, na região metropolitana da capital.

Uma reunião foi feita nesta sexta-feira (11), por meio do Gabinete de Operações de Emergência da Covid-19 (Goe), para discutir a realização do evento religioso, que atrai milhares de fiéis à cidade. Também participaram da reunião a Procuradoria Administrativa do Município, Secretaria de Saúde, Secretária de Meio Ambiente, Secretaria de Indústria e Comércio, Secretaria da Casa Civil, Secretaria de Habitação e Regularização Fundiária e Vigilância em Saúde.

De acordo com o presidente do Goe, Cristiano Galindo, um segundo encontro deve ser realizado com representantes da Igreja Católica de Trindade e com membros do Governo Estadual para deliberar sobre o assunto. O objetivo é procurar alternativas para acolher os romeiros de forma segura para preservar a saúde de todos.

Durante o encontro desta sexta-feira (11) foram apresentados dados epidemiológicos sobre a atual situação da Covid-19 para o prefeito Marden Júnior, que acredita que a cidade está preparada para receber a festa, mas julga ser necessário avaliar o cenário próximo a data da festividade.

A expectativa é que a Romaria 2022 seja realizada do dia 24 de junho a 3 de julho de 2022.

Casos de Covid-19 em Trindade

Dados da Secretaria Municipal de Saúde apontam que, desde o início da pandemia, Trindade já registrou 22.951 casos de Covid-19, sendo que 19.450 se encontram recuperados. O número de mortes em decorrência da doença é de 502. Os dados são do último dia 8 de março.

Em relação a vacinação, o Painel Covid-19 do Governo de Goiás mostra que já foram aplicadas 191.952 doses de vacina em moradores de Trindade, sendo 100.553 D1, 79.929 D2 ou dose única, e 10.817 doses de reforço.

Em Goiás, levantamento realizado pela SES-GO apurou que, referente à primeira dose, foram aplicadas 5.616.277 doses das vacinas contra a Covid-19 em todo o Estado. Em relação à segunda dose e a dose única, foram vacinadas 4.831.201 pessoas, e 1.595.893 pessoas já receberam a dose de reforço. Entre as crianças de 5 a 11 anos, 33,23% já receberam uma dose da vacina.