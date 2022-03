Cerca de 6,5 mil frascos de perfumes falsificados são apreendidos em Trindade

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) apreendeu cerca de 6,5 mil frascos de perfumes falsificados de diversas marcas importadas em Trindade, na região metropolitana de Goiânia.

A apreensão foi feita no Setor Samarah pelos militares lotados no 22º Batalhão da Polícia Militar. O caso foi descoberto após uma denúncia anônima.

Quando os policiais abordaram o veículo indicado na denúncia encontraram todo o material no porta-malas e foi avaliado em cerca de R$ 200 mil reais. Entre os perfumes apreendidos está um da marca Ferrari Black, cujo valor original é de cerca de R$ 370 o frasco.

Diante dos fatos, o material foi apreendido e encaminhado, juntamente com o responsável, para Central de Flagrantes.

Veja o vídeo de todos os produtos apreendidos:

Em outro caso, Policia Militar apreende anabolizantes e cigarros contrabandeados

Na madrugada da última sexta-feira (11/3), uma equipe do Comando de Operações de Divisa (COD), tropa especializada que integra o Comando de Policiamento Rodoviário, apreendeu grande quantidade de anabolizantes e cigarros contrabandeados.

O flagrante foi deito na Região Sudoeste do Estado durante uma abordagem a um ônibus interestadual, que fazia a rota de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, para Goiânia.

Durante a fiscalização, foram localizados aproximadamente 440 maços de cigarro produzidos no Paraguai e mil comprimidos de medicamentos anabolizantes.

De acordo com Polícia Militar a carga foi avaliada em R$ 15 mil, apreendida e, posteriormente, apresentada na Receita Federal para os procedimentos legais.