Suspeito de estupros em série contra crianças morre em presídio de Goiás

Um homem de 55 anos suspeito de estupros em série contra crianças e adolescentes morreu no Centro de Prisão Provisória de Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. Ao menos 10 crianças teriam sido vítimas do homem.

O acusado foi identificado como José Ferreira Lima Filho e era vendedor ambulante. Ele foi preso no dia 10 de janeiro deste ano e morreu no dia 27 do mesmo mês. Entretanto, a morte só foi divulgada na última sexta-feira (11/3).

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), durante a chamada nominal os servidores perceberam que José estava passando mal e acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que atestou o óbito.

A DGAP abriu procedimentos administrativos internos para apurar o que aconteceu. Além disso, o caso também é investigado pela Polícia Civil. Há suspeita que a morte tenha sido um homicídio.

O caso segue sendo apurado e um laudo deve apontar quais foram as causas da morte do homem que era investigado por crime de estupro de vulnerável.

Relembre o caso do suspeito de estupros em série contra crianças e adolescentes

As investigações apontam que ao menos dez vítimas foram identificadas. O caso foi descoberto depois que a polícia teve conhecimento de um crime cometido contra uma criança de 6 anos. No decorrer das apurações, após o cruzamento de dados, ficou constatado que o homem já havia praticado uma série de crimes contra crianças e adolescentes, apenas na cidade de Goiânia.

De acordo com a Polícia Civil, os crimes teriam começado no ano de 2000, tendo como alvo crianças de 6 a 12 anos. As apurações apontam que o homem praticava sexo oral, conjunção carnal, toque nas partes íntimas (seios, vulva e nádegas), masturbação e estimulações nos clitóris de crianças enquanto dormiam.

A imagem dele foi divulgada por havia a suspeita de que existiam outras vítimas no estado.