Vídeo: motociclista e garupa ficam gravemente feridos após acidente em avenida de Goiânia

Um motociclista e o garupa ficaram gravemente feridos após um acidente registrado na noite deste sábado (12), no Setor Pedro Ludovico, próximo ao Terminal Isidória, em Goiânia. A batida foi filmada por câmeras de um estabelecimento. (Veja abaixo)

De acordo com com a Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o motociclista teria avançado o sinal vermelho e acabou batendo contra um carro. Com a força do impacto, os dois homens chegaram a ‘voar’ por cima do veículo.

Como aconteceu o acidente

Conforme informações e vestígios encontrados no local pela Dict, o motorista do carro, de 36 anos, trafegava pela Avenida Segunda Radial, sentido Setor Pedro Ludovico/ BR-153, quando chegou no semáforo que dá acesso a Avenida Jorge Martins e aguardou que o mesmo ficasse verde.

Na mesma avenida, porém no sentido contrário, seguia Samuel Pereira Arruda, de 26 anos, e João Victor Pereira da Vitória, de 24 anos, em uma motocicleta. A polícia relatou que o motociclista não respeitou a sinal vermelho e acabou causando a batida.

Na imagem registrada por câmera de segurança de um estabelecimento é possível ver o momento do acidente. Os dois ocupantes da motocicleta foram arremessados no asfalto e sofreram lesões corporais gravíssimas.

Conforme relatos da equipe da Dict, não foi possível definir quem era o condutor, pois ambos estavam inconscientes. Além disso, um deles não estava usando capacete, porém também não foi possível determinar qual deles.

Motociclista e garupa que ficaram gravemente feridos são levados para hospital

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou as vítimas para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), onde chegaram inconscientes e em estado grave.

Segundo a unidade de saúde, João Victor está intubado e o estado de saúde continua grave. Os dados de Samuel não constavam no sistema.

O condutor do veículo envolvido permaneceu no local do acidente e submeteu-se ao teste de alcoolemia, cujo resultado foi negativo. Imagens mostram que o carro ficou destruído.