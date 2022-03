Cavalhadas em Pirenópolis serão realizadas em junho; veja detalhes

Após dois anos sem realização por causa da pandemia de Covid-19, as tradicionais Cavalhadas em Pirenópolis já tem data para acontecer em 2022. A festa popular será realizada nos dias 5, 6 e 7 de junho em um novo local: o Módulo Esportivo.

Antes o evento era realizado no Cavalhódromo do município, mas foi interditado pelo Corpo de Bombeiros no ano passado por causa de problemas estruturais, que também foi comprovado por laudo técnico da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás (Codego).

De acordo com o secretário de Cultura do Estado de Goiás, César Moura, uma estrutura móvel será preparada no Módulo Esportivo para receber o evento.

“A cidade escolheu o Módulo Esportivo e vamos colocar uma estrutura móvel nesse local para a realização da festa deste ano, mas com o compromisso de reformar o Cavalhódromo para o ano que vem”, ressaltou César Moura.

O secretário ainda destacou que todo o espaço será organizado para garantir a segurança da população na festa. “Todas as necessidades da quantidade de camarotes, espaçamento para o povo da Cavalhada, o acesso dos mascarados serão decididos para contemplar tudo e nós apoiaremos também as pessoas para poderem ir com segurança ao evento.”

Cavalhadas em Pirenópolis

As Cavalhadas são celebrações que fazem parte da Festa do Divino Espírito Santo. Inspiradas nas tradições de Portugal e da Espanha na Idade Média, elas ocorrem há mais de 200 anos em Goiás e são uma demonstração de religiosidade e cultura, e que ainda fomenta o turismo e a economia local.

O cenário consiste em uma representação das batalhas entre cristãos e mouros que ocorreram durante a ocupação moura na Península Ibérica (século IX a século XV). São dois exércitos com 12 cavaleiros cada, que durante três dias se apresentam, encenando a luta, ricamente ornada e com belíssimas coreografias. Junto a esta manifestação, há a presença dos mascarados, personagens incontáveis que se vestem com máscaras e saem às ruas, a cavalo ou a pé, fazendo algazarras.