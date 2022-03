Morce-GO Vermelho chega a 6ª edição e recebe inscrições para filmes

O Morce-GO Vermelho Goiás Horror Film Festival chega em 2022 a sua 6ª edição, e está com as inscrições abertas para filmes. Assim, é possível se inscrever até o dia 15 de abril, gratuitamente, por este link.

O festival de cinema será realizado on-line, e acontece entre os dias 26 e 29 de maio, pelo site. Além disso, os melhores filmes escolhidos pela curadoria e também pelo público vão ser exibidos na plataforma de streaming Cinebrac, por 30 dias.

Para participar do Morce-GO Vermelho, podem se inscrever filmes do mundo todo. Dessa maneira, basta que a produção tenha sido feita a partir de 2019. Na categoria curta, o filme deve ter até 25 minutos e na longa, acima de 40 minutos. As temáticas devem ser de terror, suspense ou horror.

Além das mostras competitivas de filmes, o evento terá debates com produtores audiovisuais. Portanto, o intuito da 6ª edição da Morce-GO é se firmar no cenário internacional, bem como continuar sendo uma janela para produções independentes. Em 2022, o festival para a ser membro da Aliança Latino Americana de Festivais de Cinema Fantástico (Fanlatam). Assim, se firma como o único representante do Centro-Oeste.

“Isso possibilita a indicação de filmes, que fizeram parte da programação do Morce-GO diluindo fronteiras e promovendo o intercâmbio de experiências. Além de colaborarmos com a circulação e difusão do nosso cinema na América Latina”, enfatiza o diretor do festival, Cristiano Sousa.

O festival

O Morce-GO Vermelho é o primeiro festival internacional do gênero de terror em Goiás. Segundo o diretor, a cada nova edição diretores do Brasil e do mundo se interessam por participar. “Eles enxergam o evento como uma janela para mostrar o produto para um público não usual”, Cristiano Sousa.

Hoje mais da metade das inscrições são internacionais. Portanto, é uma possibilidade do público assistir filmes que não seriam exibidos comercialmente ou com acesso liberado na internet.

SERVIÇO: 6º Festival Morce-GO Vermelho abre inscrições para filmes

Inscrições: Até 15 de abril | Onde fazer: www.morcegovermelhofestival.br

Evento: De 26 a 29 de maio

Mais informações: [email protected]

Inscrições são gratuitas