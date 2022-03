Prefeitura de Goiânia anuncia reabertura de cadastro para programa habitacional

A Secretaria Municipal de Planejamento Urbano e Habitação de Goiânia (Seplanh) anunciou a reabertura do cadastro habitacional. As famílias residentes na capital, e que estão interessadas em realizar as inscrições, podem realizar o cadastro pela internet, sem que haja a necessidade de se direcionarem as unidades do Atende Fácil.

De acordo com informações divulgadas pela Prefeitura de Goiânia, através do Programa Moradia Goianiense serão construídas cercas de 15 mil novas residências no município. Da quantidade total, 256 unidades estão previstas para serem entregues no primeiro semestre de 2023, no Conjunto Vera Cruz.

O programa oferece às famílias contempladas um subsídio de até 20% do valor total do imóvel. A Seplanh informou também que, além do site, as inscrições podem ser feitas através do aplicativo Prefeitura 24 horas. O programa é destinado para famílias com renda de até quatro salários mínimos e que possuam cadastro no CadÚnico do Governo Federal. Outra exigência feita pela secretaria é que os candidatos morem em Goiânia há, pelo menos, três anos.

Após serem aprovadas na seleção, as famílias precisam levar a documentação até a Caixa Econômica Federal, responsável pelos financiamentos do programa oferecido pela Seplanh.

Em coletiva de imprensa, Rogério Cruz fala sobre o Programa Moradia Goianiense

O anuncio sobre a reabertura do cadastro, locais de inscrição e a previsão de data de entrega das primeiras casas foi feito pelo prefeito Rogério Cruz, na manhã desta segunda-feira (14). Na ocasião, o prefeito disse que a administração tem “responsabilidade em viabilizar a casa própria aos mais vulneráveis, por isso, trabalhamos na modernização de nossos sistemas. O objetivo é construir uma Goiânia mais justa e igualitária”.

Rogério Cruz reforçou também que “para participar do Programa Moradia Goianiense, é necessário fazer um novo cadastro, uma vez que os antigos não são compatíveis com a participação no novo programa”. Já a chefe do gabinete da Seplanh, Verônica Mansur, completou dizendo, e ressaltando, que o cadastro atualizado é indispensável por se tratar de uma modalidade de financiamento. “O cadastro anterior é para modalidade gratuita, por isso, a pessoa interessada deve acessar o sistema e fazer uma nova inscrição”, disse ela.