Semana da Cultura Hip Hop em Goiânia retorna em edição on-line

Após dois anos de paralisação em virtude da pandemia do Covid-19, a Semana da Cultura Hip Hop está de volta e chega à sua 6ª edição. Assim, um dos maiores eventos de Hip Hop de Goiás acontecerá on-line, em formato de lives. As ações culturais acontecem virtualmente entre os dias 20 a 26 de março, sempre partir das 19h, no YouTube. Todo conteúdo terá intérprete de Libras com a profissional Cida Costa.

As transmissões da Semana da Cultura Hip Hop terão apresentações culturais de Rap, acompanhada de performance de DJs. Além disso, Break-dance/Street Dance (dança de rua), Batalhas de MCs (rimas de improviso) e mural de grafite. Elas acontecerão diretamente da Casa de Cultura da Juventude – Ponto de Cultura, no Jardim Guanabara 2, em Goiânia. Ademais, em gravaões externas na Rua do Lazer, Rua 8, no Centro da capital.

O evento

A Semana da Cultura Hip Hop é voltado para o fortalecimento de iniciativas de artistas. Ademais, para grupo/coletivos e comunidades praticantes dos diferentes elementos da cultura Hip Hop do Estado de Goiás. O projeto foi contemplado no Edital da Lei Aldir Blanc 2021.

Segundo o produtor cultural e coordenador desta edição do projeto,Mano CDJ, realizar este evento pela primeira vez em formato Live é bastante desafiador, apesar de sua experiência à frente de um programa de televisão.

“Durante cinco edições anteriores estávamos nas ruas, praças públicas em todas as regiões de Goiânia e já pensávamos em expandir as atividades para outras cidades do estado. Esperamos que em um futuro não tão distante possamos retomar as atividades com a presença do público”, comenta. A Semana da Cultura Hip Hop faz parte do Calendário Oficial do Estado de Goiás, e é comemorada anualmente na primeira semana de dezembro.

Apresentações

Ao todo, foram selecionados 43 artistas para a Semana da Cultura Hip Hop em Goiânia, entre solos, duplas, trios e grupos. Dessa maneira, as lives trão shows dos rappers: NB, Luz Negra, Rakel Reis e Anny Di, Grupo AFAL e a nova voz do rap gospel Ratim Improvável. Ademais, o lendário grupo CL A Posse também volta aos palcos do evento.

Os painéis de grafite terão obras assinadas pelos artistas Aiog, Iowa, Kaly, Gomes, Joka, Ice e Guaná. Já as apresentações de dança de rua terá forte representatividade feminina com as B.girls Fanny e Jéssica Tavares, Kaylla Raquel e Sátila, e Coletivo Papo Delas/Negra Tintas. Além delas, os b.boys Kustela, Ph e Boy Jp, Leleto e João, Coletivo Gangart e Grupo Evolução sustentam o pilar da dança neste evento.

Serviço: 6ª Edição da Semana da Cultura Hip Hop

Quando: De 20 a 26 de março de 2022

Onde: Link

Horário: A partir das 19h

Informações: [email protected]