Vídeo: Juiz fala sobre adiamento do julgamento dos acusados de matar Valério Luiz, em Goiânia

Após a decisão de adiar novamente o julgamento dos acusados de matar o radialista Valério Luiz, o juiz Lourival Machado da Costa falou com a imprensa sobre o caso. A sessão estava marcada para esta segunda-feira (14), às 8h30.

De acordo com o magistrado, o julgamento foi adiado pois o advogado de Maurício Sampaio protocolizou um pedido de renúncia na última sexta-feira (11). Ney Moura atuava no processo desde 2012.

Na manhã desta segunda-feira (14), Maurício chegou no tribunal acompanhado de Thales Jayme, vice-presidente da OAB-GO. Entretanto, segundo o magistrado, o advogado precisava apresentar uma procuração para defender o réu, o que não aconteceu.

Desta forma, o juiz entendeu que Maurício não possui defensor e, por isso, não poderia enfrentar o júri. Foi dado o prazo de dez dias para que o réu constitua outro advogado no processo. Caso não haja, será designado um defensor público.

Quase dez anos após o crime, o julgamento foi adiado por duas vezes, a primeira em 2020 por causa da pandemia, e agora, por causa da mudança na defesa do acusado.

Filhos de Valério Luiz falam sobre o julgamento

Também esteve presente na manhã desta segunda-feira (14) na sessão de julgamento, Valério Luiz Filho, filho do radialista morto, que é advogado e luta para que o crime não fique impune. Na época do crime, Valério Filho tinha 24 anos. Agora, com 33 anos, ele acompanha o processo de perto.

A filha mais velha do radialista, Tamine Oliveira, de 39 anos, espera com grande expectativa o julgamento e tem a esperança na devida punição dos acusados. Na época do crime, Tamine estava grávida do primeiro neto do radialista, que nasceu um mês depois do assassinato.

A filha mais nova de Valério, a psicóloga Laura Gomes de Oliveira, afirma que a dor de perder o pai “foi devastadora”.