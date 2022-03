Comida di Buteco 2022: concurso já tem data para acontecer em Goiás

O Comida di Buteco, um dos principais concursos de botecos do país, acontece de 8 de abril a 8 de maio em 2022, e em Goiás terá estabelecimentos em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Os 49 estabelecimentos vão disputar o título de melhor boteco do Estado. Neste ano, o tema para elaboração dos pratos é livre e todos os petiscos, em todo o Brasil, terão preço fixo de R$ 27.

Com 480 botecos participantes em 2021, o concurso ampliou a presença de estabelecimentos neste ano. Dessa maneira, são 21 circuitos espalhados por 12 estados e o Distrito Federal, envolvendo 40 cidades brasileiras. Em Goiás, o concurso está na 14ª edição, em 2022. Ao todo, serão 800 botecos de Norte a Sul do País.

Um dos motivos para essa ampliação é a busca pela retomada e o fortalecimento do segmento de bares e restaurantes. Os estabelecimentos tentam diminuir os impactos da pandemia da Covid-19. De acordo com a organização do Comida di Buteco, 30% dos botecos do concurso, em todo o Brasil, tiveram suas portas fechadas no período 2020 e 2021.

“Mas o Comida di Buteco continua firme no seu propósito e buscou mais ‘butecos’ para fazer parte do concurso e valorizar estes pequenos negócios e empreendedores, mostrando seu trabalho e criatividade”, afirma a sócia-fundadora do Comida di Buteco, Maria Eulália Araújo.

Mecânica de participação e premiação

O Comida di Buteco 2022 é um concurso e não um festival, já que elege-se o “Melhor Buteco” de cada circuito e não o melhor petisco. Portanto, são escolhidos os vencedores e 20% dos botecos são desclassificados para o ano seguinte. Todavia, em 2021, devido a pandemia da Covid-19, que impactou economicamente os estabelecimentos, não houve desclassificação de botecos.

Neste ano, na primeira etapa do concurso (abril a maio), em cada uma das cidades participantes, os botecos pré-selecionados apresentam os petiscos criados especialmente para a competição. Assim, um público e um corpo de jurados visitam, votam e elegem o campeão. Eles avaliam quatro categorias: petisco, atendimento, higiene e temperatura da bebida. O petisco leva 70% do peso da nota e as demais categorias 10% cada uma. O voto do público vale 50% do peso total e dos jurados 50%.

Na segunda etapa Comida di Buteco 2022, em junho, uma nova comissão de jurados é escolhida especificamente para esse momento. Eles visitam os campeões de cada cidade, avaliando a performance nas mesmas quatro categorias (petisco, atendimento, temperatura da bebida e higiene). Cada campeão recebe três jurados. Elege-se aí o “Melhor Buteco do Brasil”, que será conhecido e premiado em julho de 2022.

Serviço: Concurso Comida di Buteco Goiás 2022 | Goiânia e Aparecida de Goiânia

Quando: 8 de abril a 8 de maio

Onde: 49 botecos em Goiânia e Aparecida de Goiânia

Mais informações: www.comidadibuteco.com.br