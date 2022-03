Criança de quatro anos morre afogada no Rio das Almas, em Pirenópolis

Um menino de 4 anos morreu afogado no Rio das Almas, em Pirenópolis, próximo ao povoado Santo Antônio. De acordo com equipes de socorro do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o caso aconteceu nesta sexta-feira (11/3) e a família informou a corporação que não se deu conta do momento em que a criança se afogou.

Os familiares do menino disseram que ele tomava banho no rio, próximo à família, quando sumiu de repente e não foi mais visto. As pessoas que acompanhavam a vítima no momento do acidente procuraram por ela na região próxima as águas do rio, chegando até a mergulhar. Entretanto, a criança não foi encontrada.

O Corpo de Bombeiros foi foi acionado e, assim que chegaram ai local, deram início a novas buscas. O trabalho de resgate durou aproximadamente 30 minutos, utilizando técnicas de mergulho. O corpo do menino foi encontrado pelos bombeiros a uma profundidade de cerca de quatro metros. As equipes de resgate deixaram o corpo da vítima sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML).

Outros casos de afogamento são registrados pelo Corpo de Bombeiros

De acordo com dados estatísticos do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), neste mês de março, até a data de hoje (14), foram registrados seis casos de afogamento, em todo estad0 de Goiás. No ano passado, 2021, foram registrados 10 ocorrências deste tipo em março.

Vale ressaltar que a corporação não descarta a possibilidade que mais casos como este tenham ocorrido durante o período analisado, tendo em vista que os dados estatísticos correspondem apenas às ocorrências onde o Corpo de Bombeiros foi acionado para participar do resgate, seja ele socorrendo ou localizando a vítima fatal de afogamento.

Levando em consideração os primeiros 40 dias do ano, até o momento, o mês que teve maior índice de casos de afogamento foi o mês de janeiro, com nove casos registrados no sistema e com participação das equipes de resgate.