Galeria Frei Nazareno Confaloni abre temporada de exposições de 2022

Depois de uma pausa de dois anos nas atividades, em razão da pandemia da Covid-19, a Galeria Frei Nazareno Confaloni, no Centro Cultural Octo Marques, em Goiânia, está sendo reaberta. Dessa forma, a retomada da agenda de exposições será nesta quinta-feira (17/3), às 18h, com a individual “Maxilar apertado o dia inteiro… Mesma coisa que mastigar pedras…”, do artista Estêvão Parreiras. A mostra ficará em cartaz até o dia 13 de maio. Para entrar na galeria é preciso usar máscara de proteção, e manter distanciamento social.

A exposição tem curadoria de Divino Sobral e reúne mais de uma centena de trabalhos. Eles foram produzidos entre 2018 e 2022. São desenhos realizados com diversos materiais e em diferentes dimensões. Assim, há pequenas e grandes obras, que segundo o curador, mostram o amadurecimento técnico. Além disso, será possível notar o aprofundamento poético de Estêvão Parreiras ao longo de cinco anos.

Divino Sobral destaca ainda que a exposição individual na Galeria Frei Nazareno Confaloni oferece ao público um conjunto de questões envolvidas na obra de Estêvão Parreiras.

Dessa maneira, segundo o curador, tem a voz em primeira pessoa, “carregada de lirismo”, e a relação entre imagem e palavra “a tecer uma complexa rede de significados”. Além disso, o comentário poético sobre o cotidiano, bem como a reflexão sobre o ato de desenhar e a energia da vida “que impulsiona o trabalho”. As obras também fazem referência “ao universo das figuras de ex-votos, os afetos guardados na memória e nos sonhos e as metáforas do corpo e do fio da vida esticado entre a infância e a morte”.

O artista

Estêvão Parreiras é um dos mais proeminentes nomes da jovem safra de artistas visuais de Goiás. Natural de Pouso Alegre (MG), o artista, de 28 anos, é bacharel pela Universidade Federal de Goiás (UFG), onde cursa atualmente mestrado em Artes, Cultura e Visualidades.

Em seu currículo somam-se participações importantes, como a mostra The Silence of Tired Tongues, coletiva de arte brasileira que será realizada em abril deste ano, em Amsterdã, na Holanda, com curadoria de Raphael Fonseca. Ademais, ele integra o elenco da exposição Saravá, Projeto GAS, na Galeria Anita Schwartz, no Rio de Janeiro. O local reúne obras de artistas de diferentes cidades do Brasil.

Ele também participa do Salão de Arte de Guarulhos, em São Paulo. Em 2021, realizou exposição individual na Galeria Antônio Sibasolly, em Anápolis. E em 2020, integrou a exposição Residência Pivô, em São Paulo.

Serviço: Exposição do artista Estêvão Parreiras | Galeria Frei Nazareno Confaloni

Inauguração: Quinta-feira (17/3), às 18h

Quando: Até 13 de maio

Horário: De segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

Local: Galeria Frei Nazareno Confaloni, no Centro Cultural Octo Marques | Endereço: Rua 4, nº 515, Sobreloja, Centro

Entrada: Gratuita