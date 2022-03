Menino que caiu de brinquedo inflável, em Rio Verde, recebe alta hospitalar

Na manhã desta terça-feira (15/3) o menino de quatro anos que caiu de um brinquedo inflável recebeu alta hospitalar e já pode voltar para casa. A criança estava internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) de um hospital particular em Anápolis, depois cair do brinquedo inflável conhecido como “tobogã” e ser diagnosticado com traumatismo craniano.

Após o acidente, o menino precisou passar por uma cirurgia no crânio, definida pelos familiares como uma operação delicada e demorada, devido às circunstâncias do estado de saúde da vítima e circunstâncias do caso na época. Entretanto, a volta para casa, em Rio Verde, consciente e conversando.

Relembre o acidente

No começo deste mês de março o menino estava em um brinquedo inflável quando caiu e bateu com a cabeça no chão. O caso aconteceu enquanto uma feira livre estava instalada em uma praça de Rio Verde. Ao ser acionado para prestar os primeiros socorros, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) constatou que, com a queda, o menino sofreu um traumatismo craniano.

A princípio, a vítima foi levada uma unidade de saúde em Rio Verde, em estado grave, mas precisou ser transferido para um hospital de Anápolis, onde passou por procedimento cirúrgico e recebeu alta nesta terça-feira (15). Apesar de não divulgar o nome do proprietário do brinquedo, a família informou que o dono tem prestado a assistência necessária desde o acidente.

Sobre o caso, a Prefeitura Municipal de Rio Verde se manifestou dizendo que lamenta o ocorrido e que a responsabilidade por parte dos brinquedos é de uma empresa que possui alvará de funcionamento e que, esta mesma empresa, também é a responsável pelos riscos envolvendo a atividade.

O Dia Online não conseguiu informações sobre o responsável pelo brinquedo inflável que o menino caiu para solicitar um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestações.