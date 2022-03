Prefeitura de Goiânia anuncia retomada das atividades culturais; veja o calendário

Na manhã desta terça-feira (15/3) foi anunciado pela Prefeitura de Goiânia que, em abril, a capital do estado terá arraial, chorinho e outros eventos. As celebrações, comemorações e atrações culturais estavam suspensas há dois anos, devido a pandemia de Covid-19.

As atrações já foram definidas pela prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), e estão definidas por mês. Entretanto, é importante ressaltar que as datas e os locais ainda não foram confirmados. O portador da notícia sobre o retorno das atividades culturais foi o prefeito Rogério Cruz.

Ainda de acordo com a Secult, Goiânia vai receber eventos que já fazem parte da sua tradição cultural, tais como Chorinho, Sons de Mercado, FestCine, Festival de Teatro Popular, Grande Arraial e Festival de Ópera, Arte Door, além de algumas novidades no quadro de atrações.

Falando especificamente sobre o carnaval, o calendário divulgado pela Secretaria Municipal de Cultura informa que o evento será promovido, apoiado e divulgado pela prefeitura municipal. A ação consistirá na divulgação de atrações, apresentações, blocos carnavalescos e afins.

A pasta afirmou ainda que o processo de elaboração do calendário de eventos foi feito buscando garantir o entretenimento da população goiana, entretanto sem deixar de lado, ou abrir mão, dos protocolos, cuidados e medidas de biossegurança contra a Covid-19. Desta forma, as atrações terão uma quantidade limitada de pessoas participando e será obrigatório o uso de máscaras em locais fechados.

Confira na íntegra o calendário de atrações, clicando aqui.

Retomada das atividades culturais em Goiânia

A retomada dos eventos culturais só é possível devido ao avanço da vacinação e a queda no número de casos e mortes por Covid-19 na capital do Estado de Goiás. A prefeitura entende que os projetos culturais, tais como o Chorinho e o Festcine, são responsáveis por uma parte significativa da movimentação cultural dos goianienses.

Para a retomada do setor, o investimento da Prefeitura de Goiânia será de cerca R$ 8 milhões. Sobre a retomada, Rogério Cruz afirmou que o “setor cultural, tão prejudicado com as restrições impostas pela pandemia, dará a volta por cima, e proporcionará aos goianienses belas atrações culturais”.

“É importante lembrar da importância da retomada cultural para a economia da cidade, uma vez que no novo Código Tributário reduzimos o ISS das empresas do setor de entretenimento. Agora, temos o menor ISS do país, de 2%. Então, os eventos vão reaquecer a economia local e gerar renda e emprego para os goianienses”, ressaltou o prefeito.