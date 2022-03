Projeto EncontrARTE realiza cursos de Produção Cultural gratuitos

A Federação de Teatro de Goiás (Feteg) está com inscrições abertas para cursos de Produção Cultural, que integram o Projeto EncontrARTE, e que terão início neste mês de março. Assim, acontecem nos municípios de Goiânia Aparecida de Goiânia e Cavalcante.

A primeira fase do EncontrARTE, que tem como foco os cursos de Produção Cultural, será realizada entre abril e julho de 2022. Dessa maneira, o objetivo é capacitar 90 agentes culturais. Um dos principais assuntos será o enfrentamento das novas condições de produção cultural, considerando os impactos da pandemia da Covid-19. Também acontecerão cursos de Teatro e de Musicalização.

Como participar dos cursos de Produção Cultural da Feteg

Para participar, é preciso ter o ensino fundamental completo, pelo menos 16 anos e desenvolver alguma atividade na área cultural. Dessa forma, o período para se inscrever vai até 25 de março para Goiânia, até 20 de março para Aparecida de Goiânia e até 20 de abril para Cavalcante. Os resultados serão anunciados pelo site feteg.com, um dia após o término das inscrições.

Ao todo, serão três turmas com 30 vagas para cada uma, e carga horária de 120 horas por turma. As aulas serão realizadas em modelo híbrido (presenciais e on-line), em três módulos. Assim, contarão com a expertise do corpo docente formado por nomes como Décio Coutinho, Sandro de Lima, Janira Sodré, Heliana Marinho (RJ) e outros.

A grade curricular dos cursos da Feteg conta com as disciplinas de Direitos Culturais, Financiamento à Cultura no Brasil e Gestão Cultural. Além disso, Projetos Culturais, Laboratório de Mapeamento do Patrimônio Cultural, Laboratório de Edocomunicação para a Cultura. Ademais, de Laboratório de Projetos Culturais e o Laboratório de Ação Cultural, da EncontrARTE. As inscrições para participar dos cursos de Produção Cultural estão abertas e podem ser feitas por meio de formulários on-line.

Sobre o EncontrARTE

O EncontrARTE é um projeto multicultural que reúne ações culturais de capacitação técnica em produção cultural. Também de formação inicial, continuada e a criação artística em Teatro e Musicalização. Além disso, de produção de websérie, e realização de seminário teatral.

“Tudo com uma pegada pensada para abraçar os agentes e fazedores de cultura a fim de fortalecer as ações e minimizar as dificuldades”, diz uma das idealizadoras do projeto e que também assina a produção executiva, Rainy Ághata.

O projeto pretende oportunizar a retomada do crescimento econômico, trazendo uma reflexão acerca dos novos modos de produção surgidos a partir do cenário pandêmico, que tanto afetou a classe cultural e artística.

“A produção cultural foi um dos primeiros setores econômicos a serem fechados e será um dos últimos a voltar a funcionar. Esse problema agravou a já difícil situação vivenciada por artistas, produtores e agentes do campo da cultura, por isso é urgente pensarmos formas de continuarmos produzindo arte e cultura no contexto atual”, complementa Norval Berbari, presidente da Feteg.