Retomada cultural em Goiânia tem carnaval de rua, Chorinho e FestCine

Com o avanço da vacinação e a queda no número de morte por Covid-19, a prefeitura de Goiânia lançou, nesta terça-feira (15/3), a retomada cultural na capital em 2022, que tem como destaques o carnaval de rua e a volta do Chorinho e do Fest Cine. Assim, um calendário completo de eventos em 2022 foi apresentado, e o investimento no setor será de R$ 8 milhões.

O Calendário Cultural 2022 de Goiânia prevê a realização, em abril, do carnaval de rua, com permissão de shows e blocos de rua. O evento deve acontecer, segundo a coluna Giro, do jornal O Popular, no feriado de Tiradentes, no dia 21 de abril, seguindo a data dos desfiles das Escolas de Samba do Rio de Janeiro.

Além disso, projeta a retomada de eventos como o Sons de Mercado, Chorinho, FestCine e do Festival de Teatro Popular. Ademais, do Grande Arraial de Goiânia, Festival de Ópera e concertos. A programação tem ainda o Arte nos Parques, com shows e apresentações de dança, teatro, cinema e literatura nos principais parques da cidade. A capital tambem terá um festival de stand-up e arte urbana, com produção de painéis de grafite espalhados pela cidade.

“Nosso setor cultural, tão prejudicado com as restrições impostas pela pandemia, dará a volta por cima, e proporcionará aos goianienses belas atrações culturais”, afirmou o prefeito Rogério Cruz.

Mais ações da Retomada Cultural em Goiânia

O titular da Secretaria de Cultura (Secult Goiânia), Zander Fábio, explicou que estão inclusas na programação cultural, a partir de abril, as produções artísticas do Centro Livre de Artes. Também exposições do Museu de Arte de Goiânia (MAG) e no Museu Frei Confaloni, além de atividades na Biblioteca Marietta Telles Machado e os projetos Prosa & Verso e Goiânia, em Arte Door.

Rogério Cruz destaca que todos os eventos serão realizados com os protocolos que a pandemia ainda exige. “Ampliamos a capacidade dos nossos eventos em locais abertos para 15 mil pessoas. E em locais fechados, com limite de até 80% da capacidade. E a prefeitura está aberta para que os produtores culturais apresentem seus projetos com número de pessoas acima do previsto no decreto, para avaliarmos”, disse.

Durante o evento, Rogério Cruz anunciou que a antiga sede da Assembleia Legislativa abrigará o Palácio da Cultura. “Goiânia terá Palácio da Cultura no Bosque dos Buritis, na antiga sede da Assembleia Legislativa”.

Dessa maneira, segundo o prefeito, o local será palco da arte e cultura goianiense, com espaços para ensaio e apresentação da Orquestra Sinfônica de Goiânia. Também para diversas intervenções artísticas.