Caminhão desgovernado mata uma pessoa e deixa quatro feridos, em Pirenópolis

No início da noite desta terça-feira (15/3) um caminhão desgovernado colidiu contra uma série de carros, matou uma pessoa e deixou outras quatro feridas, em Pirenópolis, região central de Goiás. Em imagens que circulam na internet é possível ver o momento em que a carreta trafega em alta velocidade por uma rua do município, momentos antes de atingir um fusca.

O acidente aconteceu no bairro Vila Matutina. De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), após a o veículo atingir o fusca, ele atingiu uma motociclista e bateu em, pelo menos, outros dois veículo. O caminhão só parou a sua trajetória depois de tombar na porta de uma instituição de ensino.

Estado de saúde das vítimas do acidente

O caminhão estava carregado com feijão e, devido ao tombo, a carroceria ficou retorcida, deixando a carga espalhada pela pista. Segundo testemunhas, após o acidente, populares tentaram quebrar o para-brisa do veículo, a fim de retirar o motorista da cabine. As informações divulgadas pelo CBMGO é que no fusca atingido haviam três pessoas e que estes ocupantes ficaram presos as ferragens. Um deles não resistiu aos ferimentos e morreu no local.

Outras quatro pessoa ficaram feridas e foram encaminhadas para hospitais da região, dentre elas está a motociclista atingida, que ficou em estado grave. Os bombeiros militares comunicaram que a carga de feijão ficou espalhada na pista durante a noite, entretanto a retirada dos grãos começou a ser feita na manhã desta quarta-feira (16) para que o trânsito no local fosse liberado.

De acordo com a Polícia Civil, as autoridades acreditam que a causa do acidente possivelmente teria sido devido a problemas no freio do veículo. O caso foi registrado junto a corporação policial e segue em investigação.

Como o nome das vítimas não foram divulgados, o Dia Online não conseguiu informações sobre o atual estado de saúde dos feridos.