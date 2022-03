Inscrições abertas para cursos profissionalizantes gratuitos do Pronatec; veja como participar

A Universidade de Rio Verde (UniRV), dando prosseguimento às ações do Ministério da Educação, está com 500 vagas abertas para os cursos Formação Inicial e Continuada (FIC), na modalidade à distância.

São cinco cursos totalmente gratuitos que tem como objetivo qualificar o cidadão para o mercado de trabalho, além de fornecer certificado válido em todo território nacional. Veja a lista de cursos:

Assistente administrativo

Assistente de faturamento

Assistente de tesouraria

Inglês intermediário

Promotor de vendas

Como se inscrever para cursos profissionalizantes gratuitos do Pronatec

Os interessados devem se inscrever exclusivamente pela internet, através do site da UniRV, até o próximo dia 21 de março. Cada candidato pode escolher apenas um curso.

As aulas são gratuitas e ficarão disponíveis na plataforma duas vezes por semana. O início dos cursos está previsto para o dia 18 de abril com encerramento no dia 02 de setembro.

Serão priorizados os 100 primeiros inscritos para cada curso que obedecerem os seguintes critérios:

Estudantes do ensino médio da rede pública, inclusive da educação de jovens e adultos;

Trabalhadores, inclusive agricultores familiares, silvicultores, aquicultores, extrativistas e pescadores;

Beneficiários titulares e dependentes dos programas federais de transferência de renda entre outros que atenderem a critérios especificados no âmbito do Plano Brasil sem Miséria;

Pessoas com deficiência;

Povos indígenas, comunidades quilombolas e outras comunidades tradicionais;

Adolescentes e jovens em cumprimento de medidas socioeducativas;

Públicos prioritários dos programas do governo federal que se associem à Bolsa-Formação;

Estudantes que tenham cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas na condição de bolsista integral.

O resultado será divulgado exclusivamente pelo site da UniRV, obedecendo a ordem decrescente dos classificados, até o limite de vagas oferecidas para cada curso.

Não serão realizadas convocações individuais por telefone, e-mail ou mensagem eletrônica para a matrícula. O candidato convocado terá sua matrícula efetivada, mas caso não frequente às aulas até o 5º dia útil, a matrícula será cancelada e repassada para outro candidato.