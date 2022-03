Uso de máscaras em locais abertos não será obrigatório em Aparecida

O uso de máscaras em locais abertos como medida de prevenção à Covid-19 no município de Aparecida de Goiânia não será mais obrigatório. O Projeto de Lei de autoria do Poder Executivo passou pela Câmara de Vereadores, na terça-feira (15/3), onde foi aprovado por unanimidade. Assim, o prefeito Gustavo Mendanha tem até 15 dias para sancioná-lo. Até lá, o uso de máscara continua sendo obrigatório na cidade.

Assim que sancionado, o Comitê de Prevenção e Enfrentamento a Covid-19 irá publicar nova portaria determinando o uso obrigatório de máscaras em locais fechados em Aparecida de Goiânia. Portanto, o objeto terá que ser utilizado em unidades educacionais e de saúde, bem como em terminais de ônibus e órgãos públicos. Em estabelecimentos comerciais o uso será opcional. Dessa forma, caberá aos donos dos locais decidir pela obrigatoriedade.

A decisão foi tomada, também na terça-feira, em reunião ordinária do Comitê, um colegiado responsável por deliberar ações de prevenção, controle e combate a pandemia no município. Ele é formado por representantes da Câmara Municipal, Ministério Público Estadual, Defensoria Pública e entidades empresarias.

Vacinação em Aparecida de Goiânia

O município aplicou até esta sexta-feira, 11 de março, um total de 933,6 mil vacinas contra a Covid-19, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde (SMS).

Dessas, 436,3 mil foram de primeira dose, e 372,1 mil da 2ª dose ou dose única. Ademais, foram aplicadas 101,3 mil doses de reforço. Já a vacinação infantil atingiu a marca de 23,8 mil doses aplicadas.

Com isso, 77,87% da população acima de 12 anos, estimada em 477,8 mil habitantes, já está vacinada as duas doses ou dose única no município. Esse número foi levado em conta na decisão de não mais obrigar o uso de máscaras em Aparecida de Goiânia.