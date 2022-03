Aos 91 anos, idosa faz 1ª tatuagem de Nossa Senhora Aparecida para pagar promessa

Prometeu e cumpriu! No auge de seus 91 anos, a idosa Líbia Guerreiro fez a primeira tatuagem para pagar uma promessa. Ela fez uma homenagem a Nossa Senhora Aparecida no antebraço direito.

A idosa havia feito a promessa à santa, caso o neto caçula passasse no vestibular para cursar medicina, o que se concretizou neste ano. Após um ano de curso preparatório, o jovem de 19 anos conseguiu a tão sonhada aprovação em uma faculdade de Ribeirão Preto, São Paulo.

Devota desde criança, dona Líbia honrou a promessa e tatuou a Nossa Senha Aparecida. A tatuagem foi feita nesta semana, em um estúdio de Goiânia, onde a idosa foi acompanhada por duas filhas. O tatuador, Luã Luis, conhecido como DaLua, afirma que a idosa foi forte e não reclamou de dores.

Independente, Líbia fez questão de fazer a tatuagem em um lugar bem visível no corpo e surpreendeu a família. Ela é mãe de três filhos, avó de nove netos e bisavó de quatro bisnetos. “Nem doeu”, afirma a idosa.

Aprovação do neto

Motivadora do neto, a idosa diz que o incentivou a estudar muito e fazer a parte dele, que na hora da prova a santa lhe garantiria a tranquilidade.

Feliz com a homenagem, Pedro Guerreiro conta que recebeu a notícia pela mãe, Márcia. Ele afirma que se sentiu lisonjeado de fazer parte do momento tão marcante na vida da avó.

Atualmente, o neto caçula de Líbia, está morando em Ribeirão Preto (SP) e já está cursando o primeiro semestre da faculdade. A idosa conta que lidará bem com a distância. “Tem os feriados, férias, e a gente também dá um jeitinho de ir lá”, diz contente com a aprovação do neto.