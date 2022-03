Prefeitura instala mais dois pet places em praças de Goiânia

Mais duas praças de Goiânia ganharam, nos últimos dias, pet places instalados pela prefeitura da capital. Assim, já é possível levar os pets para brincarem na praça do Ipê, no Setor Bueno, e na praça do Setor Novo Horizonte. A cidade já possui 14 espaços para animais de estimação nestes locais públicos.

A estrutura dos pet places nas praças de Goiânia é composta por quatro aparelhos para atividades físicas e recreativas dos pets. Os locais se tornaram tendência durante o isolamento social decorrente da pandemia da Covid-19. A instalação é feita pela Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg).

“Pensamos nas necessidades dos pets, que, na maioria do tempo, durante a pandemia, ficaram confinados em suas casas ou apartamentos. Vimos que a ideia deu certo, por isso, vamos aumentar o número de instalações desses espaços, em Goiânia”, garante o prefeito Rogério Cruz.

Conhecidos como playgrounds dos animais, os pet places em Goiânia são projetados para bichos de estimação de pequeno, médio e grande portes. Dessa maneira, as estruturas, de acordo com a prefeitura, têm cerca de 45 metros lineares, com alambrado de 1 metro de altura. Assim, tem quatro aparelhos de percurso direcionados para deslocamento, mobilidade e exercícios de agilidade. Os locais têm capacidade para abrigar seis animais e seus donos, simultaneamente.

Cada um dos pet places têm um arco de pneu sustentado por balizas, uma barra vertical que simula obstáculos, um túnel, construído com manilha de concreto, bem como uma rampa de madeira com degraus para exercícios de fortalecimento muscular.

Praças com pet places em Goiânia

As praças que já possuem pet places em Goiânia são: da Avenida T-52, no Setor Bueno; do Triângulo, no Alto da Glória; do Sol, no Setor Oeste; e das Artes, no Jardim Goiás. Além disso, na Praça dos Namorados, no Parque das Laranjeiras; Santa Terezinha, na Vila João Vaz; e a Faiçalville, no setor de mesmo nome.

Também há pet places nas praças do Tamanduá, na Vila Nova; do Colégio, no Parque Atheneu; da Rua P-19, no Setor dos Funcionários; e Tarsila do Amaral, no Jardim Abaporu. Ademais, na 1º de fevereiro, na Vila Pedroso; na Praça do Ipê, no Setor Bueno; e no Setor Novo Horizonte.