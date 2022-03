Projeto Cerratense faz homenagem ao bioma Cerrado

De 18 a 20 de março acontece o projeto Cerratense – Arte no Cerrado, que será transmitido on-line e realizado pelo Instituto Bertran Fleury (IBF). Assim, com lives feitas da cidade de Goiás, serão realizados bate-papo, mesa-redonda, oficina, exposição virtual e apresentação de teatro. Toda a programação é gratuita.

Na abertura do projeto Cerratense, na sexta-feira (18/3), às 19h, acontece uma mesa-redonda, uma exposição virtual guiada, bem como um bate-papo sobre arte e o tema do evento. Dessa forma, “Cerrado: Bioma e Arte” é o mote das narrações e conversas entre os participantes da mesa. Portanto, participam Elder Rocha Lima, Danilo Alencar e Helder Antônio. Ademais, Maria das Graças Fleury Curado, que será mediadora.

A noite com uma exposição virtual guiada pelas obras do pintor Elder Rocha Lima, de 93 anos, um ícone da história das artes em Goiás. Também terá um bate-papo on-line com o produtor, ator e professor Bruno Peixoto. Ele é quem guiará os participantes por essa experiência da visitação virtual.

Oficinas no projeto Cerratense – Arte no Cerrado

As tardes de sábado (19/3) e domingo (20/3) serão preenchidas com a oficina de escultura. Elas serão realizadas ada pelo artista convidado Helder Antônio, e terão início, nos dois dias, às 16h30.

Dividida em duas partes, as aulas de artes plásticas serão destinadas ao público infantojuvenil. O objetivo é criar “lastros para uma educação das novas gerações que vislumbre os diversos aspectos possíveis para uma formação integral, que demonstre a importância da preservação do bioma cerrado”.

Helder Antônio é um escultor e artesão com mais de 35 anos de experiência em trabalhos artísticos. Ele é licenciado em Artes Visuais pelo Instituto Federal de Goiás.

No sábado, às 18h, acontece a “Exposição Natureza e seus Bichos”, que irá apresentar a obra do escultor Helder Antônio. Assim, ao final da visitação on-line, o próprio escultor fará um bate-papo com os espectadores. A mediação também será de Bruno Peixoto.

Espetáculo teatral

O domingo, último dia do projeto Cerratense – Arte no Cerrado, será dedicado ao teatro. Também à apresentação dos espaços disponíveis ao público no Instituto Bertran Fleury, na Cidade de Goiás. A tarde começa com o segundo dia da oficina de Helder Antônio. Na sequência, às 18h, acontece a transmissão do espetáculo Mundo Cerrado, que tem a direção do teatrólogo Danilo Alencar. Após a apresentação teatral, acontece um bate-papo, ao vivo, com Bruno Peixoto e Danilo Alencar.

E, às 19h, acontece o lançamento de um vídeo documental do Instituto IBF. A apresentação dessa obra audiovisual fica à cargo de sua presidente, Maria das Graças Fleury Curado. O documentário, criado a partir de uma linguagem artística dinâmica, exibirá as estruturas do IBF disponíveis para serem usufruídas pelo público em geral

Assim, serão apresentados o Economuseu Cerratense, a Ecovila de Maria e o Caminho das Letras e Árvores. Além disso, o Labirinto, o Recanto da História – a Casa Mãe, o Memorial Paulo Bertran e o Ateliê Elder Rocha Lima. Todos estes espaços do Instituto Bertran Fleury já recebem instituições educacionais. Todavia, têm se tornado cada dia mais um lugar de referência para as artes e cultura vilaboenses, almejando sempre uma educação transformadora.

Instituto Bertran Fleury

O Instituto, uma entidade sem fins lucrativos e de utilidade pública, foi criado em 2003, em Brasília, por um grupo liderado por Paulo Bertran. Em 2008, já após a sua morte, em 2005, o Instituto Bertran Fleury foi transferido para a Cidade de Goiás e foi inaugurado o Memorial Paulo Bertran.

Sua construção foi liderada por sua viúva, a professora e integrante da Academia Goianiense de Letras (AGnL) e da Academia Itaberina de Letras e Artes (AILA), Maria das Graças Fleury Curado.