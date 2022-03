Cine Cultura tem estreia de documentário na programação

O Cine Cultura, em Goiânia, tem a estreia de um documentário na programação até o dia 23 de março. Assim, o público já pode assistir a PJ Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro. A produção traz os bastidores da gravação do álbum The Hope Six Demolition Project, feita em 2016, sobre a multitalentosa PJ Harvey. Além disso, traz toda a jornada ao redor do mundo que a levou a compor seu novo disco.

O roteiro de PJ Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro é fruto de uma parceria entre a compositora e cantora PJ Harvey e o premiado fotógrafo Seamus Murphy. Em busca de experiências mais pessoais nos países sobre os quais ela desejava escrever, PJ acompanhou Murphy em algumas de suas viagens de trabalho pelo mundo. Foram juntos ao Afeganistão, ao Kosovo e a Washington. PJ coletou palavras e o diretor as imagens.

Ainda na programação da sala, seguem em exibição os longas-metragens Deserto Particular, de Aly Muritiba, bem como A Felicidade das Pequenas Coisas, do diretor Pawo Choyning Dorji.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O local tem ingressos a preços populares, custando R$ 10 a inteira e R$ 5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro e é exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acompanhar as sessões.

Confira como fica a programação do Cine Cultura (até 23 de março) | Goiânia

15h45: Deserto Particular, direção de Aly Muritiba (14 anos)

18h20: PJ Harvey – Um Cão Chamado Dinheiro, Seamus Murphy (12 anos)

20h10: A Felicidade das Pequenas Coisas, do diretor Pawo Choyning Dorji (10 anos)