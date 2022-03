É oficial! Goiânia recebe título de Capital Nacional do Sertanejo

Agora é oficial: Goiânia é a Capital Nacional do Sertanejo! O título foi concedido à cidade nesta semana, após a aprovação de um projeto de lei na Câmara Municipal e sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos).

Uma das justificativas é que Goiânia é referência no gênero e se tornou o berço das maiores duplas sertanejas do Brasil. De acordo com a proposta apresentada pelo vereador Willian Veloso (PL), vários gêneros musicais são inovadores, mas nenhum conseguiu, até o momento, o destaque e popularidade como o sertanejo universitário.

Além disso, em defesa do título, outro ponto levantado é que Goiânia se firmou como o maior e mais importante centro de produção de eventos da música sertaneja, sendo palco de grandes festivais, como o Villa Mix, que foi reconhecido como festa oficial da capital goiana.

“Por consequência da elevada aceitação e consumo da música sertaneja, Goiânia firmou-se como o maior e mais importante centro de produção de música sertaneja do Brasil. “, destaca o projeto apresentado por Veloso.

A cidade também é reconhecida por ter diversos bares e restaurantes ligados ao sertanejo, inclusive que contam com apresentação de música ao vivo.

Capital Nacional do Sertanejo é casa de grandes nomes da música

O fato é que não há mais dúvidas, pois quando se trata de sertanejo, Goiânia é destaque. A cidade é ponto de partida e até mesmo morada de diversas duplas que iniciaram no gênero. Entre eles está Zezé Di Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Chrystian e Ralf, Guilherme e Santiago, Bruno e Marrone.

No sertanejo universitário se destacam os nomes de Israel e Rodolfo, Matheus e Kauan, Humberto e Ronaldo, João Neto e Frederico, Maiara e Maraísa. Outros seguem levando o sertanejo para o mundo com carreira solo, como Gusttavo Lima e Felipe Araújo. Há ainda aqueles que morreram levando a música sertaneja, como Cristiano Araújo e Marília Mendonça, vítimas de acidentes automobilístico e aéreo, respectivamente.