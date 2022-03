Goiânia terá programação especial para semana do Dia Mundial da Água

Para celebrar o Dia Mundial da Água, no dia 22 de março, a prefeitura de Goiânia irá realizar uma programação especial na semana da data, de 21 a 27 de março. Assim, acontecerão eventos culturais, ações na área da saúde, feiras de adoção de animais e intervenções voltadas à proteção do meio ambiente. A abertura acontece às 8h da próxima segunda-feira (21/3), na Vila Ambiental do Parque Areião. A coordenação é da Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma)

O evento inaugural terá a banda percussionista Coró de Pau. Além disso, apresentação de esquetes teatrais com os Anjos da Guarda, projeto da Guarda Civil Metropolitana de Goiânia (GCM). No período da tarde, a programação segue com sessão de cinema, oficina de poesia, musicoterapia com o grupo de autistas “Naia”, bem como uma oficina com os Escoteiros Arara-Azul.

Na manhã da terça-feira (22/3), as atividades da semana do Dia Mundial da Água em Goiânia serão no Parque Lago das Rosas. Dessa forma, acontecerá um abraço simbólico do lago, aulão de ginástica e brincadeiras. Ademais, plantios e distribuição de mudas, e uma ação de limpeza e coleta de resíduos no perímetro do parque.

De quarta a domingo, a programação segue durante todo o dia, das 8h às 18h. Já no domingo, das 8h às 12h. Haverá sempre acompanhamento da equipe de Educação Ambiental da Amma e de integrantes de entidades parceiras. Dessa maneira, participam a Universidade Federal de Goiás (UFG), a Secretaria de Municipal de Educação e outros. O objetivo, segundo a prefeitura, é “envolver a comunidade e alunos do ensino público em atividades ligadas ao meio ambiente”.

Mais atividade

A programação especial do Dia Mundial da Água em Goiânia terá participação do Hemocentro, na segunda-feira, com coleta de sangue para doação. No sábado (26/3), haverá aferição de pressão arterial, teste de glicemia e orientações de saúde.

No evento ainda haverá oficinas sobre poesia ambiental, produção de tintas ecológicas e construção de composteira e microgotejador com garrafas PET. Além disso, palestras com especialistas sobre arborização urbana, análises de recursos naturais, arqueologia fotográfica de córregos ocultos em Goiânia e outros assuntos.

A semana do Dia Mundial da Água em Goiânia também terá palestra sobre bem-estar animal e combate a maus-tratos, e Feira de Adoção com cachorros e gatos. Tudo isso no sábado.

A Feira da UFG vai comercializar artigos de arte, produtos artesanais, instrumentos musicais. Também irá doar mudas, em todos os dias do evento.

Serviço: Semana do Dia Mundial da Água em Goiânia

Quando: 21 a 27 de março

Horário: 8h às 18h | Domingo das 8h às 12h