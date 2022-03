Polícia Civil coleta depoimentos sobre morte de turista na cidade de Goiás

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) deu início as oitivas sobre a morte de um turista que caiu de uma pedra enquanto tirava fotos na Cachoeira das Andorinhas, localizada na cidade de Goiás. A intenção dos policiais é, através dos depoimentos, descobrir algum indício de que alguém teve responsabilidade sobre o caso.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o turista havia ido passar o dia na cachoeira quando, em determinado momento, caiu e bateu a cabeça. O acidente aconteceu no último domingo (13/3). Na ocasião, a vítima chegou a ser socorrida pela corporação, sendo encaminhada para um unidade de saúde do município e posteriormente precisou ser transferida para um hospital em Goiânia, onde faleceu na madrugada desta terça-feira (15/3).

Após o acidente, a Cachoeira das Andorinhas foi vistoriada e interditada pela prefeitura municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Turismo da cidade de Goiás. Segundo secretário Rodrigo Borges Santana, responsável pela pasta, a interdição aconteceu porque algumas irregularidades foram encontradas no local. Ainda de acordo com o secretário, o dono da propriedade onde a cachoeira fica localizada se comprometeu a realizar as mudanças necessárias.

Saiba mais sobre a Cachoeira das Andorinhas

A Cachoeira das Andorinhas fica localizada no município de Goiás, situada na fazenda Manduzanzan, a cerca de 6 km do centro da cidade. A queda d’água possui uma altura média de 9 metros, adornada por pedras de arenito e restos de pedra-sabão. O nome da cachoeira faz referência as espécie de pássaros pois, quando no hemisfério sul, é o abrigo das aves.

Para conseguir acessar, é necessário que o turista siga em direção à saída da cidade pela lateral do morro Santa Bárbara e depois de 6 km chega-se ao entroncamento, onde o motorista deve seguir pela direita. Depois de realizar o pagamento da taxa de visitação, o visitante pode aproveitar uma trilha de cerca de 450 metros dentro da mata ciliar.