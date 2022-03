Carro fura sinal de pare, atinge motociclista e foge do local, em Goiânia

Na noite deste sábado (19/3) um motociclista morreu após ser atingido por um veículo de passeio, em Goiânia. O caso aconteceu na Avenida Fuad Rassi, localizada no setor Vila Jaraguá, na capital. De acordo com a Polícia Civil de Goiás (PCGO), por intermédio da Delegacia de Investigação de Crimes de Trânsito (Dict), o condutor do carro não respeitou a sinalização de parada obrigatória, colidindo com o motociclista e fugindo do local em seguida.

Conforme informado pela corporação, o acidente aconteceu no cruzamento da Avenida Fuad Rassi com a Rua 19, quando após realizar uma conversão imprudente e atingir a vítima, o motorista do veículo, modelo VW Gol, fugiu do local sem prestar socorro. Apesar do condutor ter fugido do local, a placa traseira do carro foi fotografada por uma pessoa que presenciou o momento da colisão.

Motociclista atingido por carro morreu no hospital

Uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionada para prestar os primeiros socorros ao condutor da motocicleta, chegando a encaminha-lo para Cais Vila Nova, onde foi constatado que a vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu. O motociclista ainda não foi identificado.

Já em relação ao paradeiro do veículo que causou a colisão, a Policia Militar de Goiás (PMGO) informou que o carro foi localizado pela corporação abandonado no Bairro Feliz. Compareceram ao local do acidente a equipe de plantonistas da Dict, Batalhão de Trânsito e Polícia Técnico-Científica. O acidente segue sendo investigado. A PCGO informou que um inquérito policial foi instaurado visando apurar como se deu os acontecimentos e quem é o responsável pelo fato.

Vale ressaltar que avançar o sinal vermelho ou desrespeitar a sinalização de parada obrigatória corresponde a infração gravíssima e multa, descrita sob o artigo 208 do Código Brasileiro de Trânsito. O valor da pontuação para o condutor que cometer o ato inflacionário é de 7 pontos e multa no valor de R$ 293,47.