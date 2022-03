Colisão deixa duas vítimas fatais e duas crianças feridas, em Mineiros

Na noite deste sábado (19/3) um acidente de trânsito resultou na morte de duas pessoas e deixou duas crianças feridas, na BR-364, na altura do município de Mineiros, localizado na região sudoeste de Goiás. A colisão envolveu dois caminhões e um carro de passeio.

De acordo com informações divulgadas pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), uma outra pessoa também ficou presa às ferragens. A sinalização da rodovia ficou sob a responsabilidade de uma equipe de plantonistas da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Bombeiros e policiais rodoviários não souberam dizer como o acidente aconteceu, bem como não conseguiram confirmar se as vítimas fatais e as crianças são da mesma família. Para auxiliar no resgate o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado.

Desta forma, duas vítimas foram encaminhadas, pelo CBMGO, para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Mineiros. Já as vítimas em estado mais graves foram levados, pelo Samu, foram levados para um hospital no mesmo município. As equipes de resgate informaram que os corpos das vítimas fatais ficaram sob os cuidados do Instituto Médico Legal (IML) e já foram retirados do local.

A identidade das vítimas não foram divulgadas, desta forma o Dia Online não conseguiu informações atualizadas sobre o estado de saúde das mesmas.

Carro é engolido por cratera em Aparecida de Goiânia

Na madrugada deste domingo (20/3) um carro foi “engolido” por uma cratera que se abriu no meio de uma rua, no setor Buriti Sereno, em Aparecida de Goiânia. De acordo com informações preliminares o acidente foi causado pelo rompimento de uma tubulação e os ocupantes do veículos tiveram apenas leves escoriações.

Conforme divulgado pelo Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), o caso aconteceu por volta das 2 horas da manhã e o carro estava ocupado por duas pessoas, sendo o motorista e um passageiro, que seguia pela rua Barão de Mesquita. Com a queda, o veículo ficou de cabeça para baixo, sendo necessário a utilização de um guincho para fazer a retirada do automóvel do local.

A formação da cratera aconteceu devido ao rompimento da tubulação central de águas pluviais instalado no local, que é usada para deslocar as águas da chuva. Sobre o caso, a Prefeitura de Aparecida de Goiânia se manifestou dizendo que irá encaminhar uma equipe de engenheiros para avaliar o local.

Veja a imagem abaixo: