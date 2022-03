Homem é preso em Pontalina suspeito de transmitir HIV “de propósito” à mulheres

Na manhã desta segunda-feira (21/3) a Polícia Civil de Goiás (PCGO) executou a prisão de um homem suspeito de transmitir “de propósito” o vírus HIV para mulheres. O caso aconteceu no município de Pontalina, localizado na região central do estado de Goiás. De acordo com o delegado que investiga o caso, há 15 dias, seis vitimas procuraram a delegacia para denunciar o caso.

Do total de mulheres que denunciaram o suspeito, três delas testaram positivo para o vírus. Aos policiais, o suspeito negou os fatos alegando que só descobriu ser portador de HIV no começo deste ano. Entretanto, as vítimas relatam que a descoberta foi feita pelo homem ainda no ano passado e que ele só as informava ser portador após o ato sexual.

Mediante as denúncias e ao início do processo de investigação, o homem pode ser indiciado por lesão corporal gravíssima. Ainda de acordo com o delegado, as mulheres que compareceram à delegacia para fazer a denuncia estavam psicologicamente abaladas. Na ocasião as vítimas informaram que o homem seria portador de HIV e que elas tiveram relações sexuais, sem preservativo, com o suspeito.

Ainda conforme informações do responsável pela investigação, algumas dessas mulheres procuraram a delegacia depois de descobrirem que contraíram o vírus. A transmissão aconteceu deliberadamente, pois as relações eram feitas sem o uso de preservativo. Com a intenção de encontrar novas vítimas e incentiva-las a denunciarem o caso, a Polícia Civil divulgou uma imagem e as iniciais LFS do nome do suspeito.

Segundo a Polícia Civil, a divulgação da imagem e identificação do preso neste caso encontra-se respaldada pela Lei nº 13.869 e Portaria nº 02/2020-PCGO para colaborar na identificação de novas vítimas.

Formas de transmissão do HIV

HIV é a sigla, em inglês, que dá nome ao vírus da imunodeficiência humana. Sendo o causador da Aids, o vírus ataca o sistema imunológico, atingindo principalmente os linfócitos T CD4+, fazendo a alteração no DNA da célula para que o HIV possa fazer cópias de si mesmo. Depois de se multiplicar, os linfócitos são rompidos e o vírus busca outra célula para continuar a sua infecção.

Vale ressaltar que ser portador de HIV não é a mesma coisa que ter Aids. Muitas pessoas soropositivas vivem o resto da vida sem apresentar nenhum sintoma da doença, mas podem transmitir o vírus para outras pessoas quando não tomadas as devidas medidas de prevenção. A orientação do governo federal é que se tome todas as medidas de proteção.

Assim pega:

Sexo vaginal sem camisinha;

Sexo anal sem camisinha;

Sexo oral sem camisinha;

Uso de seringa por mais de uma pessoa;

Transfusão de sangue contaminado;

Da mãe infectada para seu filho durante a gravidez, no parto e na amamentação;

Instrumentos que furam ou cortam não esterilizados.

Assim não pega: