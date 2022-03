Policial Militar salva menina de 4 anos que se afogou em piscina, em Goiânia

Na tarde deste domingo (20/3) um policial militar, de 36 anos, que estava de folga salvou uma menina, de 4 anos, que se afogou na piscina de uma chácara, em Goiânia. O caso aconteceu no Setor Buena Vista I e de acordo com as apurações a menina foi encontrada sem respiração e com o pulso fraco.

Conforme informações do policial, ele estava na região em busca de um local para realizar o seu casamento, quando ouviu gritos de socorro e resolveu verificar o que estava acontecendo. Quando chegou próximo à garota, percebeu que a menina estava sem respiração e a família em estado de desespero.

Estado de saúde da vítima

Ainda de acordo com o militar, o som do local estava ligado e quando ele chegou próximo ao portão começaram a gritar dizendo que a menina havia se afogado. Os primeiros socorros foram prestados pelo policial, que realizou manobras de ressuscitação. Entretanto, o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) também foi acionado, ficam com a responsabilidade de transportar a criança até o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad).

Durante todo processo de reanimação, o policial foi orientado, por telefone, pelo Corpo de Bombeiros. As tentativas de fazer com que a criança voltasse a respirar duraram cerca de 35 minutos e a vítima, que foi encontrada desfalecida, aos poucos foi retomando a respiração. Ainda não se tem informações sobre como a menina teria caído na piscina.

Devido a gravidade da situação, a vítima continua internada. Entretanto, um boletim médico divulgado no início da tarde informa que ela se encontra estável e que respira sem o auxílio de aparelhos, se alimentando normalmente e realizando o trtamento necessário em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI). O Hecad informou ainda que a criança não tem precisão de alta médica.

O Dia Online não conseguiu localizar a família da vítima, desta forma o espaço segue aberto para que os mesmo possam se manifestar sobre o caso.