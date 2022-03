Rally do Centenário é realizado em Aparecida de Goiânia

Aparecida de Goiânia recebe, pela primeira vez, uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally de Velocidade 2022, chamado de Rally do Centenário. Assim, o evento faz parte do cronograma de comemorações ao centenário do município e será aberto ao público. A abertura acontece no dia 31 de março e a competição nos dias 2 e 3 de abril.

O Rally do Centenário marca a entrada de Goiás como sede de uma etapa do Campeonato Brasileiro de Rally, inserindo pela primeira vez, Aparecida de Goiânia no automobilismo brasileiro. De acordo com organizador da etapa goiana e piloto, Luciano Fleck, um campeonato desse porte além de promover o esporte, incentiva as pessoas conhecerem a cidade e ajuda a potencializar a economia local.

“Aparecida será premiada com a abertura do campeonato nacional do rally. Também com o retorno da modalidade à Goiás depois da pandemia. Os carros vão sair de uma pista montada ao lado da prefeitura e o percurso será em estrada de terra. Serão três dias de competições, entretenimento e esporte automobilístico”, afirma o organizador.

O rally é disputado em estradas previamente estabelecidas, fechadas ao trânsito para a competição. Dessa maneira, estará aberto a pilotos nacionais e estrangeiros. Eles podem estar inscritos em três categorias, com veículos especiais, nacionais e importados, preparados para a competição. Ele podem ser tração 4×4 e tração 4×2, conforme homologação da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

As competições contarão com sistema de cronometragem eletrônica, bem como rastreamento e sinalização do percurso. Além disso, com equipe técnicas de supervisão, resgate médico e mecânico, de segurança, dentre outros.

Percurso do Rally do Centenário

O percurso adotado para a prova do Rally do Centenário será totalmente desenvolvido na cidade de Aparecida de Goiânia. Assim, terá evento promocional e parque de apoio das equipes localizado na Cidade Administrativa Maguito Vilela. O local terá estrutura para dar manutenção nos carros, praça de alimentação, palco para shows e brinquedos para as crianças.

Serão realizadas duas provas, no sábado (2/3) e domingo (3/3), com distâncias totais de aproximadamente 140 km. Portanto, passará por estradas de terra, totalmente fechado ao trânsito convencional, dividido em vários trechos cronometrados.

O local de partida será da Fazenda Engenho, na Avenida Copacabana, passando pelo Centro Estadual de Referência e Excelência em Dependência Química (CREDEQ) Professor Jamil Issy e retornando ao local de partida. A equipe que completar a somatória dos trechos cronometrados no menor tempo, vence. Não há confronto direto entre os competidores, pois os carros largam a cada 2 minutos. Dessa forma, o principal adversário é o tempo, fazendo com que a habilidade e a estratégia sejam os principais fatores para garantir a vitória.

Programação

A programação do Rally do Centenário em Aparecida de Goiânia tem, no dia 31 de março, verificações administrativas, visita de escolas, e atividades promocionais. Já no dia 1º de abril, sexta-feira, haverá reconhecimento do percurso pelos pilotos, vistoria técnica dos carros, atividades promocionais e largada promocional.

Ademais, no sábado, tem a largada da 1ª prova, funcionamento do parque de apoio e chegada e encerramento da prova. No domingo acontece a largada 2ª prova, e também funcionamento do parque de apoio, e a chegada e encerramento geral da etapa.