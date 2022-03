São Francisco de Goiás confirma as Cavalhadas de 2022

Depois de uma pausa de dois anos em razão da pandemia, o Circuito das Cavalhadas de Goiás está de volta, e a cidade de São Francisco de Goiás já confirmou a participação no roteiro das festividades. Assim, os festejos acontecem nos dias 18 e 19 de junho, no Campo de Batalhas do município.

O termo de compromisso, que celebra a realização do evento, foi assinado nesta quinta-feira (17/3). Desde 2021, a Comissão das Cavalhadas do Estado vem visitando os municípios para confirmação de data e local das festas. Além disso, para também lançar a cidade dentro do roteiro.

Para 2022, o Governo de Goiás, através da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), irá investir R$ 1,8 milhão no Circuito das Cavalhadas. Dessa forma, serão realizados festejos em 12 municípios goianos. O evento acontecerá em Santa Cruz de Goiás, São Francisco, Pirenópolis, Jaraguá, Palmeiras de Goiás, Crixás e Santa Terezinha. Além disso, em Hidrolina, Pilar de Goiás, Corumbá de Goiás, Posse, bem como a cidade de Goiás, que retorna ao calendário após mais de 70 anos longe dos festejos.

Para São Francisco de Goiás, que promove as Cavalhadas desde 1850, foi repassado em 2021 o valor de R$ 100 mil, recurso que a prefeitura local está aplicando nas fantasias da festa em 2022. De acordo com o titular da Secult Goiás, César Moura, mais R$ 100 mil serão revertidos este ano para a execução das Cavalhadas no município. “Um dos compromissos do governador Ronaldo Caiado é não deixar ficar sem o recurso do Circuito das Cavalhadas”, reforçou.

História das Cavalhadas

As Cavalhadas de Goiás são importantes e significativas celebrações do calendário cultural do Estado. Realizada entre os meses de junho e setembro, após a romaria do Divino Pai Eterno, os festejos foram trazidos para os municípios goianos há mais de dois séculos, durante o Ciclo do Ouro.

Remetendo às tradições de Portugal e Espanha, as manifestações mesclam religiosidade, fé, cultura, turismo, economia e valorização do patrimônio imaterial do Estado.