Bairros de Aparecida têm abastecimento de água afetado nesta semana; veja quais

Vários bairros de Aparecida de Goiânia devem ter o abastecimento de água afetado nesta terça (22), quarta (23) e quinta-feira (24). O motivo é uma limpeza e desinfecção em reservatórios e estações de tratamento de água. De acordo com a Saneago, os tanques e reservatórios da cidade passarão por esse serviço ao longo deste primeiro semestre.

Devem ser afetados apenas os imóveis que não possuem caixa d’água bem dimensionada. Conforme a companhia de saneamento, a recuperação do sistema ocorrerá, gradualmente, após a conclusão da limpeza. “Solicitamos a compreensão de todos e o consumo moderado das reservas domiciliares.”

Bairros de Aparecida que devem ter abastecimento de água afetado

Terça-feira (22/3)

Os reservatórios localizados nos setores Cardoso, Estrela do Sul e Cidade Vera Cruz passam por limpeza hoje, por isso, os registros serão fechados e o abastecimento pode prejudicar os seguintes bairros:

Bairro Hilda

Cardoso I

Cidade Vera Cruz I

Conjunto Estrela do Sul

Jardim Helvécia

Residencial Morada Sul II

Vila Mariana

Vila Rosa

Quarta-feira (23/3)

Será realizada a limpeza do Centro de Reservação Morada dos Pássaros, localizado no Bairro Itapuã, e do Centro de Reservação Santa Fé, localizado no Conjunto Santa Fé. O serviço será realizado das 7h às 14 horas. Os setores que podem ter o abastecimento prejudicado são:

Conjunto Cidade Vera Cruz

Conjunto Santa Fé

Jardim Itapuã

Loteamento Colina de Homero

Loteamento Porto das Pedras

Morada dos Pássaros

Setor Pontal Sul e Solar Park

Quinta-feira (24/3)

Na quinta-feira (24), duas regiões serão afetadas. Das 5h às 12h será feita a limpeza no Centro de Reservação Recanto das Flores Condomínio das Orquídeas, afetando o abastecimento no Setor Recanto das Flores Condomínio das Orquídeas.

Das 8h às 15h a limpeza será feita na Estação de Tratamento de Água do Setor Independência Mansões, afetando o abastecimento em mais de 30 bairros. Veja a lista: