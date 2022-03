Fachadas do MAG e do Grande Hotel serão palco de espetáculo de dança

Nos dias 24 e 25 de março, às 20h, as fachadas do Museu de Arte de Goiânia (MAG) e do Grande Hotel Goiânia serão palco do espetáculo Cartografias. As apresentações do Grupo Contemporâneo de Dança Livre, de Minas Gerais, são abertas ao público e realizadas através do Edital Funarte Circulação Centro-Oeste.

As apresentações em Goiânia acontecem de forma híbrida. Assim, enquanto os bailarinos Duna Dias e Leonardo Augusto realizam sua performance presencialmente, serão projetadas imagens de 15 artistas convidados. Eles são de cinco países da América Latina (Brasil, Costa Rica, Colômbia, México e Peru). Assim, eles irão dançar e se apresentar simultaneamente. A ideia é promover “um diálogo entre o corpo, a cidade, seus cruzamentos e ressignificações através da dança”. A trilha sonora original é da artista argentina Sofi Álvarez.

O Grupo Contemporâneo de Dança Livre trabalha, desde 2010, com processos colaborativos. Ademais, com pesquisa e criação em dança contemporânea para palco e rua. Dessa forma, já participou de diversos festivais e projetos no Brasil e em países como Inglaterra, Escócia, Argentina e Portugal, bem como França, Bélgica, México, Panamá, Colômbia, Costa Rica, Guatemala e Peru.

Apresentações

No dia 24, a apresentação toma conta da fachada do Museu de Arte de Goiânia (MAG). O local faz parte do complexo de prédios históricos do Bosque dos Buritis, um dos parques mais antigos e populares da cidade. O MAG foi inaugurado em 1970, como primeiro museu público municipal de artes plásticas da região Centro-Oeste.

Já no dia 25, o espetáculo Cartografias ocupa a fachada do Grande Hotel Goiânia. O prédio foi inaugurado em 1937, e foi tombado como patrimônio histórico da cidade pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN).

As apresentações terão duração de 30 minutos cada e serão gratuitas. Ademais, não haverá limite máximo de público por sessão – sendo respeitados os protocolos sanitários vigentes. A classificação do espetáculo é livre.

Serviço: Espetáculo Cartografias acontece nas fachadas do MAG e do Grande Hotel, em Goiânia

Onde: Museu de Arte de Goiânia (MAG) | Quinta-feira (24/3)

Grande Hotel Goiânia | Sexta-feira (25/3)

Horário: 20h

Entrada: Gratuita