Prefeito e servidores de Heitoraí são alvos de investigação que apura fraude em licitação

O prefeito e servidores de Hetoraí são alvos de uma investigação da Polícia Civil de Goiás (PCGO) que apura fraude em procedimentos licitatórios. A “Operação Maquinátio” foi deflagrada nesta terça-feira (22/3), por meio da Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (DERCAP).

Conforme apontam as investigações, os gestores e funcionários do município teriam participado de esquema para fraudar a locação de maquinários para atuar na cidade. A Polícia Civil não revelou quando as supostas fraudes teriam acontecido.

Mandados cumpridos contra prefeito, servidores de Heitoraí e empresários

Na manhã de hoje (23) foram cumpridos dez mandos de busca e apreensão expedidos pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, contra servidores e empresário do município. Os mandados foram cumpridos na residência do prefeito, de dois secretários e também do assessor jurídico da Prefeitura, bem como na residência de empresários em Uruana, Itaberaí e Goiânia.

De acordo com a corporação, as investigações apontam indícios de que o prefeito de Heitoraí e alguns de seus secretários participam de esquema criminoso responsável pela fraude em procedimentos licitatórios para locação de maquinários agrícolas no município.

Segundo o delegado Cleybio Januário, coordenador da operação, todos os mandados foram devidamente cumpridos e apreendidos aparelhos eletrônicos e documentos relacionados às supostas fraudes licitatórias. Agora, a Polícia Civil continua com as investigações continuam para elucidar a possível participação dos agentes públicos na prática criminosa.

A equipe do Dia Online entrou em contato com a Prefeitura de Heitoraí para pedir posicionamento sobre o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.