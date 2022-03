Colisão entre ônibus e carro deixa duas pessoas mortas na BR-070, em Aragarças

Uma colisão entre um ônibus de viagem e um carro de passeio, registrado na madrugada desta quarta-feira (23/3), deixou duas mortas na BR-070, próximo a Aragarças, região oeste de Goiás. A colisão frontal ocorreu no km 450 da rodovia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o ônibus transportava 57 passageiros e no carro viajavam duas pessoas, sendo o motorista e um carona. Eles ainda não foram identificados.

Segundo relatos do motorista do ônibus, ele saiu de Goiânia para Canarana, no Mato Grosso. Ele seguia normalmente em sua mão de direção quando, inesperadamente, o carro que estava no sentido contrário e com os faróis desligados, bateu de frente com o coletivo.

Com o impacto, um dos ocupantes foi lançado para fora do veículo e o outro ficou no interior do carro, eles que não usavam cinto de segurança não resistiram aos ferimentos e morreram no local.

O ônibus transportava 57 passageiros, mas nenhum ficou ferido, exceto o motoristas, que teve ferimentos leves. A empresa responsável pelo coletivo providenciou outro veículo e deu continuidade à viagem.

Outras ocorrências atendidas pela PRF

De acordo com balanço divulgado pela PRF na manhã desta quarta-feira (23), nas últimas 24 horas foram atendidos três acidentes que deixaram cinco pessoas feridas nas rodovias federais que cortam o estado de Goiás.

Além disso, o esforço de fiscalização para garantir a mobilidade e a segurança viária resultou em 328 autuações de infrações de trânsito, sendo que dessas anotações 47 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam o cinto de segurança, 47 motoristas realizando ultrapassagens proibidas e cinco condutores foram reprovados no teste de alcoolemia.

Os policiais ainda fiscalizaram 573 veículos e 1.102 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas. Ao todo, quatro pessoas foram detidas por crimes diversos.